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男撞死陳梅慧涉「過失致死」罪嫌重大 法官裁定科技監控、限制出境出海

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在高速公路遭追撞身亡，新竹地檢署以肇事徐姓男子「過失致死」罪嫌偵查終結，案件經移審新竹地院後，新竹地院法官裁定徐男涉嫌重大，至明年8月16日止，限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控。

新竹地院法官裁定，涉嫌造成陳梅慧車禍身亡的被告徐姓男子（37歲），經審核相關證據，認其涉犯過失致死罪嫌疑重大，為確保後續審判及執行，從今年12月17日至明年8月16日為止，對其採限制住居、科技監控、限制出境及出海等處分。被告無意見。

新竹地檢署指出，徐男涉犯行為是刑法第276條之過失致死罪嫌，以及刑法284條之過失傷害罪嫌，除造成陳梅慧死亡外，另造成黃姓男子、李姓男子及郭姓女子等人受有傷害，一行為而觸犯數罪名。徐男犯後向員警自首，將請法官依法審酌是否減輕其刑。

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧在國道車禍身亡。本報資料照片
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新竹 過失致死 陳梅慧

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