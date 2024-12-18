男撞死陳梅慧涉「過失致死」罪嫌重大 法官裁定科技監控、限制出境出海

XREX集團首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在高速公路遭追撞身亡，新竹地檢署以肇事徐姓男子「過失致死」罪嫌偵查終結，案件經移審新竹地院後，新竹地院法官裁定徐男涉嫌重大，至明年8月16日止，限制住居、出境、出海，並接受科技設備監控。

新竹地院法官裁定，涉嫌造成陳梅慧車禍身亡的被告徐姓男子（37歲），經審核相關證據，認其涉犯過失致死罪嫌疑重大，為確保後續審判及執行，從今年12月17日至明年8月16日為止，對其採限制住居、科技監控、限制出境及出海等處分。被告無意見。