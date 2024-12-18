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台南知名私幼暴力虐童「至少7童受害」 園方聲明：表達最深歉意

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導

台南市永康區東橋某知名幼兒園傳出虐童事件，已知至少7名幼童受害，園方下午發出聲明稿表達最深歉意，也會深自檢討，用行動證明改進的決心。

台南市議員林燕祝今天偕同受虐幼童家長召開記者會，痛批幼兒園不當管教，2歲大的幼兒沒犯錯就被打頭，打的人仰馬翻，還被重摔在床，還被強灌食吐了水灌，家長看了都忍不住哭了，感到痛心不已，議員要求教育局3天將處理結果公告周知並將全案報請檢察官偵辦。

被指控的園方下午發出聲明稿，全文如下：

關於近日本園某助理教保員不當管教事件，造成孩子與家長的不安與擔憂，表達最深的歉意，園所會全力配合相關單位的檢核與督導。

用心守護孩子是我們應盡的責任，對於發生這樣的憾事深感自責，我們會深深警惕並全面檢討，以最誠懇的態度負起責任，以行動我們改進的決心。

受虐幼童媽媽泣訴2歲多的女兒被暴打，忍不住哭了。記者吳淑玲／攝影
受虐幼童媽媽泣訴2歲多的女兒被暴打，忍不住哭了。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝偕同受虐幼童家長召開記者會。記者吳淑玲／攝影
台南市議員林燕祝偕同受虐幼童家長召開記者會。記者吳淑玲／攝影

台南 幼兒園 虐童

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