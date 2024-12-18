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南市鋼鐵廠工人捲輸送帶慘死 業者多次工安前科已被停工送辦

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導

台南市永康區某鋼鐵廠今上午發生工人撿拾圓鍬不慎掉入輸送帶慘死，經查，業者在當地設廠逾50年，曾多次發生工安，原就是勞工局重點輔導對象，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦。

台南市政府勞工局表示，案發後職安署南區職安中心已介入調查，依照標準作業程序，圓鍬掉落輸送帶第一時間應該先要關閉電源開關後確定停止後才能持續撿拾圓鍬，黃姓工人在輸送帶運作過程中試著撿拾疑重心不穩不幸跌入輸送帶釀成不幸慘劇，未依照標準作業，明顯已違反工安。

台南市政府勞工局調查，這間位於永康區正南一街的鋼鐵廠在地老牌企業，1972年在現址設廠，迄今已52年，主要產品為鋼筋、角鋼、扁鐵、圓鐵等，多年前已為國內某知名鋼鐵廠併購，資料顯示，業者最近3年違反勞資法件數達28筆，多年前也傳出有員工作業時遭燙傷、夾傷等情事。

勞工局指出，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦，勞工局說，業者因多起勞資爭議及工安，原就是重點輔導對象，不幸今早再度傳出憾事，未來勞工局將加強稽查，遏止類似事件發生。

台南市永康區某鋼鐵廠今上午發生工人撿拾圓鍬不慎掉入輸送帶慘死，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區某鋼鐵廠今上午發生工人撿拾圓鍬不慎掉入輸送帶慘死，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區某鋼鐵廠今上午發生工人撿拾圓鍬不慎掉入輸送帶慘死，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦。記者謝進盛／翻攝
台南市永康區某鋼鐵廠今上午發生工人撿拾圓鍬不慎掉入輸送帶慘死，勞動部職安署南區職安中心第一時間已勒令停工，業者也因涉及過失致死罪嫌將一併送辦。記者謝進盛／翻攝

勞工局 台南 工安

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