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上門尋仇霰彈槍誤擊對方友人 男子犯殺人未遂遭判10年6月

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導

宜蘭50歲陳姓男子與張姓男子有舊怨，今年6月糾集友人上門尋仇，恰好張男朋友鄧姓男子來訪，協助擋門，陳男大怒，用非制式霰彈槍射擊木門，上百發子彈穿越木門擊中鄧男，送醫後撿回一命。宜蘭地院日前判陳男犯殺人未遂等罪，應執行有期徒刑10年6月。

判決書指出，陳男2年前在網路上購買非制式霰彈槍、非制式手槍與散彈等，由於和張男有糾紛，今年6月5日上午6時許，糾集藍姓男子、謝姓男子、俞姓男子、另一名陳姓男子和江姓男子，分別乘坐3輛自小客車、攜帶4把槍枝與2把武士刀上門尋仇。

張姓男子躲在門後與陳男等人談判，到訪的友人鄧男上前幫忙擋門。陳男在門外越說越氣，憤而將霰彈槍上膛，同夥藍男還欲阻止，陳男掙脫，朝著木門就是一槍，隨後踹開木門入內搜查。

門內鄧男胸口中槍倒地不起，張男逃之夭夭，陳男等人用槍抵住鄧男腦門，質問「人在哪裡」，鄧男表示不知，陳男等人確認鄧男不是張男，未再下狠手，並要在場其他人撥打119。鄧男被送往陽明交大附醫，手術時發現胸口被射入超過100顆子彈，經過3次手術才搶回一命。

警方循線逮捕逃逸的陳男等6人，檢方調查後依殺人未遂、違反槍砲彈藥刀械管制條例起訴。陳男對開槍一事坦承不諱，但否認有殺人犯意，辯稱不知道門後有人，看到同夥藍男被砍傷，情急之下才開槍，後續進入屋內沒有補槍，反而讓人撥打119。

挨槍的鄧男表示，當天上午在睡覺，聽到吵架聲出去只見張男在擋門，他看到門外有人手已經伸進來，衝上去飛踢踹開，剛踹完就被槍擊；中槍後倒在地上，被人用槍抵著頭，確認不是張男，「如果是張男當下可能就被打掉」。

法官審酌，陳男開槍時有對準胸腔位置，且從木門玻璃也能看出門後有人，主觀上可以認知開槍會對門後之人的生命造成重大危害，仍執意開槍；儘管陳男入屋後沒有補槍，也主動要求他人報案送醫，但僅能認為陳男沒有積極殺害鄧男的意圖，開槍時仍有殺人之故意。

宜蘭地院一審宣判，陳男犯非法持有槍枝罪，處有期徒刑7年6月、併科罰金30萬元，又犯殺人未遂罪，處有期徒刑6年6月，合併執行有期徒刑10年6月；藍男、謝男、江男犯非法持有槍枝罪，分處有期徒刑5年2月、5年、2年6月，併科罰金3萬元、2萬元、1萬元；俞男、另一名陳男犯結夥攜帶刀械罪，分處有期徒刑5月、3月，如易科罰金每日1000元。全案可上訴。

宜蘭地方法院判決，陳姓男子犯殺人未遂與非法持有槍枝罪，應執行有期徒刑10年6月，併科罰金30萬元。本報資料照
宜蘭地方法院判決，陳姓男子犯殺人未遂與非法持有槍枝罪，應執行有期徒刑10年6月，併科罰金30萬元。本報資料照
陳姓男子糾眾上門尋仇，持霰彈槍誤擊他人後逃之夭夭，當天被警方逮到。圖／宜蘭縣警局提供
陳姓男子糾眾上門尋仇，持霰彈槍誤擊他人後逃之夭夭，當天被警方逮到。圖／宜蘭縣警局提供
陳姓男子在網路上購得的霰彈槍，該槍誤擊鄧姓男子，在後者體內射入上百顆子彈。本報資料照
陳姓男子在網路上購得的霰彈槍，該槍誤擊鄧姓男子，在後者體內射入上百顆子彈。本報資料照

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