影／台南幼兒園傳虐童 至少7名幼童被巴頭、重摔、硬塞食物

台南市永康區東橋某幼兒園傳出教保員對2歲幼童「暴力巴頭、摔床上」，最近2周監視器就有7人受害，家長泣訴「震驚又心碎」，該幼兒園今年3月才因不當管教被重罰30萬元，議員指是慣犯不容包庇，要求移送檢警偵辦；教育局表示已啟動調查，行為人已被解雇，若情節重大會重罰最高60萬元，終身不得從事教保工作，幼兒園最重可停招。

市議員林燕祝偕同受害幼童家長召開記者會，鍾姓家長因2歲女兒說「老師打我」，且還模仿老師用力打自己的頭部 ，到幼兒園要調影片被拒絕，經向議員陳情後才看到影片，雙胞胎曾姓媽媽也哭訴兒女都被暴打、過肩摔，還看到兒子嘴巴被塞滿食物邊走到角落哭泣，震驚又心碎，

「教保員對多名幼童施暴，包括拉扯、推搡、過肩摔、猛拍頭部」，家長哭訴老師會非常用力打孩子，會連續打3下，甚至無預警「巴頭」；曾姓家長說看到老師強迫兒子吃東西，兒子嘔吐了還繼續塞食物，兒子滿嘴食物邊走邊躲在角落哭沒有老師安慰，孩子身心受創常無故嚎哭。

家長也提到，老師說孩子不乖才會打他，但影片中看到老師毫無理由就施暴，甚至孩子被老師用棉被蓋住，也不敢拿下來，質疑是長期且慣性的虐待行為。

林燕祝說，才調閱15天的監控錄像，就有7個孩子幾乎每天都遭受虐待，還有一位幼童被連打16次，幼童如在煉獄經歷極大的痛苦和恐懼，幼兒園有無涉嫌包庇和隱瞞，要求全面調監視器清查。

教育局表示，本月5日獲悉後，已立即啟動調查，並外聘三名學者專家組成調查小組，行為人雖已遭幼兒園解僱，但若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁處60萬、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，也會依法從重究責幼兒園行政管理疏失，祭減招或最重停招。