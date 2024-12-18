花蓮三級毒品查獲數量增2倍 警方研判新興毒品易取得且較便宜

新興毒品犯濫，花蓮縣警局今年1月1日至12月15日查獲毒品總數為9477公克，較去年同期減少79%，但三級毒品等新興毒品數量及件數卻增加2倍之多。警方分析研判，新興毒品容易取得且比較便宜，因此使用人數變多，未來持續加強查緝。

縣警局統計，今年1月1日至12月15日止共破獲554件毒品案件，較去年同期637件減少13％。一級毒品破獲件數為84件、查獲77人次，較去年減少40件、人次減少31人；二級毒品破獲384件、查獲370人次，與去年同期相比，減少99件、33人；而三級毒品破獲件數為88件、80人次，較去年27件、24人次，成長2倍以上。

查獲毒品毛重部分，縣警局今年查獲9447.06公克的毒品，較去年4萬4552.16公克減少79％。一級毒品今年查獲484.75公克，較去年同期減少394.38公克；二級毒品查獲3267.65公克，較去年減少1萬9025.64公克；三級毒品查獲5723.05公克，卻增加3833.76公克。

縣警局刑警大隊組長羅仁杰表示，分析今年查獲三級毒品數量暴增原因，主要是三級毒品大多為彩虹菸、毒品咖啡包或俗稱「喪屍煙彈」的依托醚酯等新興毒品，且價錢較一、二級毒品如海洛因、安非他命等便宜且容易取得，引此使用人數增加。

羅仁杰說，使用依托醚酯的人幾乎是在發生事故後被發現，通常使用者習慣抽電子煙，可能誤用也可能是故意使用。由於該毒品會短暫影響精神，會讓人呈現「喪屍」的樣子，因而被稱作「喪屍煙彈」，由於危害性大，11月從三級毒品變成二級毒品。

羅仁杰認為，喪屍煙彈被列為二級毒品後，明年可能二級毒品查獲件數與人次比例都會提升，將持續查緝毒品；另外提醒民眾，勿以為彩虹菸等三級毒品對身體危害小而嘗試，混用仍有致死風險，務必遠離毒品，以免造成終生遺憾。