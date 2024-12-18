影／雲林男與牌咖合夥發生金錢糾紛 竟被邊查帳邊毆打凌虐致死棄屍荒郊

雲林縣驚傳毆打致死棄屍案件，24歲林姓男子與牌友合夥特種行業，疑似發生金錢糾紛，莊、沈等人在其共同住處查帳，邊對帳邊持熱熔膠、鋁棒毆打林男，凌虐林男長達8小時，造成林男死亡，隨後將林男屍體載運到四湖鄉偏遠農地掩埋，警方獲報逮捕莊嫌等4人到案，檢方訊後莊、沈及另一名協助棄屍的詹嫌3人被收押。

雲林斗六警分局10月18日接獲報案，指友人林男失聯近一周，警方掌握情資，懷疑林男已遭不利，報請雲林地檢署由檢察官廖易翔指揮偵辦，鎖定林男的合夥人35歲莊男、33歲沈男、37歲詹男及39歲洪男4人涉案，當天將4人逮捕到案說明，莊姓主嫌當場坦承將林男毆打致死，並埋屍在四湖鄉一處農田。

檢警調查，林男與涉案4人為牌友，今年8月合夥經營特種行業，10月合夥人發現收入短缺數十萬元，10月11日晚上8時左右，莊、沈等人約林男在持熱熔膠、鋁棒在斗六共同住處內查帳，每有一筆帳林男交代不清，莊、沈就動手毆打林男，一直到隔天凌晨4時多，發現林男已經死亡，便將其屍體搬運到林男轎車上。

當晚近8時，莊嫌另駕車載沈嫌、詹嫌到大賣場購買1支十字鎬、2支鐵鍬、3雙手套等埋屍工具，隨後由詹嫌將林男屍體載運到四湖鄉舊虎尾溪旁一處田地旁埋屍。

據了解，死者林男為高雄人，自己在斗六與合夥人居住，家屬未發現他失聯，是友人一周未見他才報案，檢警通知家屬才知林男竟被毆打致死。

檢警19日帶著莊嫌等人到棄屍地點找到林男遺體，當天為死者林男頭七，相驗結果林男上半身多處挫傷，導致橫紋肌溶解、嘔吐及吸入食物進入肺部，導致心律不整、窒息死亡。