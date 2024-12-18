吸依托咪酯認為毒品好賺！3年輕人組販毒集團...一年賺百萬 全遭收押
陳姓男子跟朋友平時就吸毒，認為「毒品好賺」，索性自己進貨販賣賺錢，不到一年至少賺近百萬元，台北市警方從過去毒品案向上溯源，上月底一併拘提到案，查獲依托咪酯菸彈、依托咪酯原料、毒品咖啡包等400個，警詢後將3人依毒品罪送辦。檢方複訊後聲押獲准。
中正二警方指出，從依托咪酯毒品案向上溯源，發現26歲陳男跟25歲呂姓男子、24歲冷姓男子一起販毒，3人共組販毒集團，在大台北地區犯案，報請檢察官指揮偵辦，循線蒐證後，11月24日兵分3路，持拘票至大同區、士林區、中山區抓人。
專案小組在3人房間內，查獲新興毒品依托咪酯菸彈、依托咪酯原料、毒品咖啡包等400個，不法所得32萬6000元等贓證物，警詢時3人避重就輕，供稱「都是自己要吸的」，否認販毒，被依毒品罪移送法辦。檢方複訊後，全數聲押、禁止接見獲准。
據了解，3人是舊識，因吸毒玩在一塊，後來自己買毒來賣，專門賣給熟人，從年初至今，粗估已獲利百萬元。
警方指出，依托咪酯在11月27日改列為二級毒品，自此連「吸食」都涉犯刑法，長期濫用依托咪酯可能對腦部及內分泌系統造成損害，施用後駕駛交通工具亦對民眾生命、財產有重大危害。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
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