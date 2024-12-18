男中壢佯裝買金飾卻搶了就跑 遇上班警逮個正著

有多次竊盜前科的鍾姓男子到中壢火車站前商圈某銀樓，假意購買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧涂姓警員上班途中，發現銀樓搶案立刻通報追緝，在鍾嫌搭車逃逸前抓人。桃園地檢署依搶奪罪偵結起訴鍾男，桃院已裁定由法官獨任採簡式審判程序。

起訴指出，之前總是在下午4點左右，分別在元智及銘傳大學、龍潭運動公園等處，趁他人運動時，將背包放在司令台旁或公園階梯，偷走背包的33歲鍾姓慣竊，去年10月12日下午5點又在中央大學操場旁巡視下手目標時，意外撿到印度籍留學生的皮夾未招領，涉嫌侵占遺失物。

去年11月30日下午4點，鍾男行經中壢火車站前商圈某銀樓，向女店員詢問金價佯裝欲購買，並一一詢問櫃內各條金項鍊的重量與價格，當女店員拿出2條分別重40.17錢、20.88錢，價格為34萬2000元及18萬5700元的金鍊子讓他觀覽、試戴時，鍾男以迅雷不及掩耳的速度，抓起2條金鍊轉身逃出店外。