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男中壢佯裝買金飾卻搶了就跑 遇上班警逮個正著

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

有多次竊盜前科的鍾姓男子到中壢火車站前商圈某銀樓，假意購買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧涂姓警員上班途中，發現銀樓搶案立刻通報追緝，在鍾嫌搭車逃逸前抓人。桃園地檢署依搶奪罪偵結起訴鍾男，桃院已裁定由法官獨任採簡式審判程序。

起訴指出，之前總是在下午4點左右，分別在元智及銘傳大學、龍潭運動公園等處，趁他人運動時，將背包放在司令台旁或公園階梯，偷走背包的33歲鍾姓慣竊，去年10月12日下午5點又在中央大學操場旁巡視下手目標時，意外撿到印度籍留學生的皮夾未招領，涉嫌侵占遺失物。

去年11月30日下午4點，鍾男行經中壢火車站前商圈某銀樓，向女店員詢問金價佯裝欲購買，並一一詢問櫃內各條金項鍊的重量與價格，當女店員拿出2條分別重40.17錢、20.88錢，價格為34萬2000元及18萬5700元的金鍊子讓他觀覽、試戴時，鍾男以迅雷不及掩耳的速度，抓起2條金鍊轉身逃出店外。

正巧中壢警分局中壢派出所警員涂宏瑋騎車上班經過，發現鍾男從中正路銀樓跑離，後方還有緊追不捨的女店員，警察的第6感研判應該是發生銀樓搶案，當機立斷上前抓人，將正準備搭計程車逃逸的鍾男逮個正著。

33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝
33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝
33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝
33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝
33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了市價近53萬元的2條金項鍊就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝
33歲鍾姓慣竊去年11月30日假裝買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了市價近53萬元的2條金項鍊就跑，正巧被上班路過的涂姓警員遇上逮個正著，遭檢方依搶奪罪起訴，法院審理中。記者陳恩惠／翻攝

中壢 火車站 銀樓

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