聽新聞
0:00 / 0:00
男中壢佯裝買金飾卻搶了就跑 遇上班警逮個正著
有多次竊盜前科的鍾姓男子到中壢火車站前商圈某銀樓，假意購買金項鍊，卻趁著試戴之際搶了就跑，正巧涂姓警員上班途中，發現銀樓搶案立刻通報追緝，在鍾嫌搭車逃逸前抓人。桃園地檢署依搶奪罪偵結起訴鍾男，桃院已裁定由法官獨任採簡式審判程序。
起訴指出，之前總是在下午4點左右，分別在元智及銘傳大學、龍潭運動公園等處，趁他人運動時，將背包放在司令台旁或公園階梯，偷走背包的33歲鍾姓慣竊，去年10月12日下午5點又在中央大學操場旁巡視下手目標時，意外撿到印度籍留學生的皮夾未招領，涉嫌侵占遺失物。
去年11月30日下午4點，鍾男行經中壢火車站前商圈某銀樓，向女店員詢問金價佯裝欲購買，並一一詢問櫃內各條金項鍊的重量與價格，當女店員拿出2條分別重40.17錢、20.88錢，價格為34萬2000元及18萬5700元的金鍊子讓他觀覽、試戴時，鍾男以迅雷不及掩耳的速度，抓起2條金鍊轉身逃出店外。
正巧中壢警分局中壢派出所警員涂宏瑋騎車上班經過，發現鍾男從中正路銀樓跑離，後方還有緊追不捨的女店員，警察的第6感研判應該是發生銀樓搶案，當機立斷上前抓人，將正準備搭計程車逃逸的鍾男逮個正著。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言