影／毒品分裝場藏身台南舊式透天厝 警查獲依托咪酯及槍枝

台南市林姓男藥頭在中西區住家私設毒品分裝場，警方接獲線報昨天前往查緝，現場查扣81包毒品咖啡包、依托咪酯2罐等毒品，林涉嫌擁槍自重，持有改造槍枝1把及子彈16顆，警詢後依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦。

警方於今年10月份查獲一名男涉子販賣毒品咖啡包，經持續溯源追查其毒品來源，進而鎖定藥頭林姓男子（30歲）藏身在中西區某舊式透天厝內，且疑似有分裝毒品情事，昨天執行搜索，逮獲林姓犯嫌。

現場查扣電子菸8支、菸彈1批、安非他命1(0.98公克)、分裝袋1批、毒品咖啡包81包(313.86公克)、果汁粉1包、咖啡粉1包、依托咪酯2罐(31.3公克)、封膜機、電動研磨機、海洛因1包(1.90公克)、犯罪用手機2支等相關證物。

據了解，林嫌因涉嫌販賣毒品，擁槍自重，持有改造槍枝1把及子彈16顆，一併為警方查獲，警詢後依毒品危害防制條例及槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送台南地檢署偵辦，並持續向上溯源追查。另警方查獲蘇姓女子（30歲）涉毒品案被橋頭地檢署通緝，警方解送歸案。

台南市警五分局長洪宏榮表示，近期新興第二級毒品依托咪酯，俗稱「喪屍菸彈」，有不法人士透過網路社群等，塑造電子煙是流行風潮，吸引年輕族群使用，年輕人不知不覺中就接觸了毒品，進而影響本身健康及危害他人安全，呼籲大家對於網路上來源不明菸彈應謹慎思考並拒絕使用，警方將落實安居緝毒專案隔離社區藥頭精神，持續防毒、緝毒，阻絕毒品於轄區之外，有效淨化轄內治安。

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