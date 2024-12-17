影／新北男疑毒駕蛇行見警欲躲…眼神渙散 起出半公斤毒

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市52歲徐男昨天凌晨開車行經汐止區大同路時，因沿途蛇行且忽快忽慢，警方獲報前往查看時，徐男還差點撞上在前方巡查的警車。警方攔下徐男後發現他神情呆滯且眼神無法對焦，還查獲海洛因、安非他命及「喪屍煙彈」，詢後依毒品罪嫌送辦。

汐止警方昨天凌晨接獲民眾報案，在大同路三段有1輛銀色轎車行車忽快忽慢且沿途蛇行。警方立即調派線上巡邏警網於報案地點周遭巡守，隨即發現這輛銀色轎車於警車停等紅綠燈時刻意保持距離停在後方約80公尺處，直至綠燈後仍停滯不前，疑似刻意躲避警方。不久後該輛轎車行進時速度緩慢且忽左忽右蛇行，甚至差點撞上於前方守候的警車。

警方研判該車已嚴重危害公眾安全立即攔停該車，發現52歲徐姓駕駛神情呆滯且眼神無法對焦，且車內提袋露出疑似毒品吸食器，經搜查後起出海洛因、安非他命及依托咪酯「喪屍煙彈」等各式毒品總重近500克、毒品吸食器、磅秤及分裝匙等物，懷疑徐男涉嫌吸食及販毒，立即將徐男上銬帶回偵辦，詢後依毒品罪嫌移送士林地檢署偵辦，並將持續追查毒品來源。

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汐止警方起獲海洛因、安非他命、喪屍煙彈等進500公克毒品。記者黃子騰／翻攝
汐止警方起獲海洛因、安非他命、喪屍煙彈等進500公克毒品。記者黃子騰／翻攝
徐男(紅圈處)開車行進時差點撞上於前方守候的警車(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝
徐男(紅圈處)開車行進時差點撞上於前方守候的警車(藍圈處)。記者黃子騰／翻攝

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