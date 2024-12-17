新莊深夜驚傳砍人！越南同鄉債務糾紛揮刀 1人背部遭刺

新北市36歲黎姓越南籍移工，昨天深夜至新莊區化成路找同鄉商討債務，不料雙方見面一言不和發生爭執，對方竟持刀朝黎男猛砍，導致黎男背部遭刺傷。救護人員到場將黎男送醫，所幸無生命危險，新莊警方目前正持續釐清凶嫌身分並積極追緝中。

據了解，遭砍的36歲黎姓越南籍移工，日前向來自越南的另1名移工借了2萬元，雙方因債務問題發生糾紛。黎男昨天晚間與仲介自五股一同搭車至新莊區化成路，欲找對方商討債務。不料黎男及仲介才剛下車，就與發生爭執，對方還掏出刀械朝黎男猛砍，導致黎男背部遭刺傷，凶嫌犯案後隨即逃逸。

警方及救護人員獲報趕抵，發現現場是1處工廠，被砍的黎男背部有1處刀傷，所幸意識清醒生命跡象穩定，由救護車送往亞東醫院急救。