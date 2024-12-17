陳梅慧告別式 親友：尊重調查

金融犯罪調查師陳梅慧國道車禍身亡，昨天舉行告別式，檢方也排除犯罪陰謀。記者曾增勳／攝影 金融犯罪調查師陳梅慧告別式昨在桃園中壢舉行，親友到場送行，場面哀戚。家屬低調未受訪，委任律師陳孟秀說，對於檢方調查結果予以尊重，日後若發現問題，會向法院表示意見。

新竹地檢署在陳女告別式同一天宣布偵結全案，認定肇事徐姓駕駛未注意車前狀況，排除「假車禍」可能。檢方表示本案為國人矚目案件，動員人力釐清，未考量其他因素。

陳梅慧家屬昨下午在中壢殯葬園區為她舉行告別式，遺照中陳穿著西裝，靈堂簡單肅穆；時代力量黨主席王婉諭、律師陳孟秀與陳梅慧好友到場，親友紅著眼眶告別，隨後移靈、火化。

陳孟秀昨代表家屬表示，尊重調查結果，主要是檢方記者會上提到事發經過，包括車子是否遭定位、兩車之間距離、是否有跟蹤可能性、後車追撞時車上乘客等資訊，相關疑點均有被釐清。

陳孟秀說，對家人來說心情仍不容易平復；相關細節偵查結束，律師會針對案子閱卷確認，日後若發現問題，會在審理中向法院表示意見。

陳孟秀認為，偵查階段爭點，檢警盤查相關證據大致上都有交代，到底是一般過失車禍案，還是故意，以目前偵查結果來看，幾乎是大部分排除故意部分。