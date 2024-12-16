快訊

菜單曝光濃濃台灣味！蔣萬安席開28桌宴請上海團 有蔣宋美齡最愛甜點

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

肇事車時速108公里趕飛機！陳梅慧喪命排除毒殺 法醫檢驗出爐

中央社／ 新竹縣16日電

虛擬貨幣分析師陳梅慧國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴；關於陳梅慧是否有遭下藥毒殺，經法醫研究所檢驗結果「未有酒精與毒藥物反應」。

陳梅慧與任職刑事局的男友日前因案應訊返程時，於國道新竹路段車禍身亡，引發討論，包含陳梅慧是否在上車前遭下藥毒殺、有無被跟蹤等臆測，新竹地檢署今天召開記者會，由主任檢察官兼發言人黃振倫說明整起車禍調查結果。

他說，陳梅慧在12月4日凌晨1時45分搭UBER北返，途中遇上拖吊車遭撞事故造成國道回堵，在凌晨3時3分37秒停等，約20秒後遭徐男追撞6車事故，陳梅慧身亡。

黃振倫表示，徐男為租賃車司機，主跑機場服務，4日凌晨2時許接到李姓夫妻並載往桃園機場搭機，11分鐘後開上國道1號高速公路北上大雅交流道前往桃機方向，後因擔心造成旅客誤機，以時速約106至108公里行駛，在駛入77.7公里處彎道受視線遮擋，不及煞車釀禍。

他指出，徐男涉過失致死罪嫌與過失傷害等罪嫌，將請法院從重處斷；另外，徐男因有自首，也可審酌是否減輕其刑。

對於陳梅慧是否遭下藥等疑慮，黃振倫說，經法務部法醫研究所毒物化學鑑定書可見，陳慧梅血液內未有酒精與毒藥物反應。

至於有無被跟蹤，黃振倫表示，陳梅慧所搭乘車輛是隨機叫車，也未發現可疑監視器或追蹤器畫面相關情形，況且若是徐男有意要製造車禍，也應要有追逐動作，但經監視器畫面比對2車行經路線，只見2車行駛相同路線僅有往國道1號北上，其他路線不同。

警方公布國道監視器畫面，陳梅慧搭乘的UBER（紅框處）在內側車道靜止不動，肇事的徐男駕駛白色休旅車（綠框處），疑似未注意車前狀況直接撞上。圖／警方提供
警方公布國道監視器畫面，陳梅慧搭乘的UBER（紅框處）在內側車道靜止不動，肇事的徐男駕駛白色休旅車（綠框處），疑似未注意車前狀況直接撞上。圖／警方提供

分析師 國道 新竹 虛擬貨幣 車禍 過失致死 陳梅慧

延伸閱讀

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

陳梅慧遇劫肇事車行車影像消失 檢方：駕駛報出險忘裝回

陳梅慧遭撞亡陰謀論 竹檢關鍵釐清：2車距離3.6km

陳梅慧國道遭撞亡 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

相關新聞

陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

XREX集團區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在國1遭追撞身亡，引發外界各種陰謀論傳言，新竹地檢署今天上午召開記者會說明，陳梅慧...

肇事車時速108公里趕飛機！陳梅慧喪命排除毒殺 法醫檢驗出爐

虛擬貨幣分析師陳梅慧於國道新竹路段發生車禍身亡，新竹地檢將追撞的徐姓駕駛依過失致死等罪嫌起訴；關於陳梅慧是否有遭下藥毒殺...

少女吸煙成「喪屍」遭輪流性侵 嫌手機竟存3少女性交片

顏姓男子及陳姓少年將含毒品異丙帕酯電子煙給少女吸食，趁少女昏迷輪流與少女性交，少女驚醒返家後，家人發現異狀報警處理，檢警...

陳梅慧國道遭撞亡今晚將火化 竹檢中午說明偵查終結

首席區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧，與刑事局科偵中心謝姓男友捲入洩密案，日前卻在台中地檢署應訊後，凌晨搭車北返途中遭追撞身亡...

融資公司挾詐團、地政士 誆人抵押3億房地產爽抽4500萬

台中市林姓男子素行不良，成立融資公司，與詐騙集團合作，誆騙20多名被害人抵押房地產，抽取6%至15%高額服務費，被害人抵...

汐止復康巴士連撞路旁2車 駕駛恍惚疑吸喪屍煙彈釀禍

新北市1輛復康巴士行經汐止區新台五路時不慎擦撞路旁停放的轎車，警方到場發現駕駛巴士的27歲朱男神情恍惚，立即詢問他是否有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。