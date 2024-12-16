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陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

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陳梅慧告別式親友眼眶紅 檢方排除「假車禍真殺人」家屬心聲曝光

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導

XREX集團區塊鏈金融犯罪調查師陳梅慧在國1遭追撞身亡，引發外界各種陰謀論傳言，新竹地檢署今天上午召開記者會說明，陳梅慧家屬今天下午在中壢殯葬園區舉行告別式，家屬和陳的親友到場送行，儀式肅穆哀戚，家屬委任律師陳孟秀表示，家屬對於調查結果予以尊重，日後發現問題會向法院表示意見。

陳梅慧3日晚間，和XREX創辦人黃耀文、刑事局偵查員謝睿璿，涉及一起洩密案，前往台中地檢署偵訊後，晚間3人共乘UBER返回台北，在國道77.7公里處，因前方與角頭郝廣民車禍案而堵車，該車遭徐姓UBER駕駛從後方追撞，造成陳女傷重送醫不治，引發各種陰謀論揣測成為社會焦點。

新竹地檢署偵查終結今天上午召開記者會說明，指調查後認定陳梅慧是後方UBER徐姓駕駛未注意車前狀況，造成6車連環追撞，今天依過失致死等罪起訴徐男，全案排除「假車禍真殺人」的可能性。

陳梅慧家屬今天下午在中壢殯葬園區舉辦陳梅慧告別式，梅慧身穿著西裝遺像及靈堂佈置簡單肅穆，時代力量黨主席王婉諭、律師陳孟秀及許多陳梅慧生前的好友、相關單位代表均前往弔唁送別，陳孟秀和親友也都紅著眼眶告別、儀式哀戚，告別式後隨即移靈，預計今晚火化完成安葬。

陳孟秀表示，家屬對於調查結果是尊重，主要是看到今天記者會上提到整件事情經過，包括車子是否遭定位、兩側之間的距離，是否有跟蹤的可能性，後車追撞時車上乘客的相關資訊種種，認為相關疑點有被釐清，家屬對調查結果是予以尊重。

媒體詢問家屬心情平復？對此，陳孟秀表示，這對家人來說並不容易，現在最主要的疑點看起來是有釐清，相關細節偵查結束，律師會繼續針對件案子閱卷確認，日後如果發現問題會在審理中向法院表示意見，且該案進入司法程序，開始偵查階段檢調盤查相關證據及爭點，現在來看大致上有被交代，最主要是說這件事到底是一般過失車禍案件還是故意，以檢調偵查結果來看，幾乎是大部分排除故意部分。

XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，儀式肅穆哀戚。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，儀式肅穆哀戚。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，梅慧身穿著西裝遺像靈堂簡單肅穆。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，梅慧身穿著西裝遺像靈堂簡單肅穆。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式後，移靈等待火化安葬。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式後，移靈等待火化安葬。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，時代力量黨主席王婉諭弔唁。記者曾增勳／攝影
XREX集團區塊練金融犯罪調查師陳梅慧舉行告別式，時代力量黨主席王婉諭弔唁。記者曾增勳／攝影

告別式 記者會 陳梅慧

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