陳梅慧遇劫肇事車行車影像消失 檢方：駕駛報出險忘裝回

金融犯罪調查師陳梅慧本月四日在國道發生車禍身亡，肇事的司機徐男為uber駕駛，網傳行車記錄器「被消失」，甚是還傳出六車行車記錄器也不見等陰謀論，當時國道警澄清「相關影像證據已交由新竹地檢署偵辦」，今天新竹地檢署開記者會說明主因，徐男因11月初肇事，當時取出記憶卡報出險，忘了裝回去，才會傳出肇事車沒有記錄器影像。

專案小組發現，徐男有裝行車記錄器，但記憶卡已取出，原因是因為徐男在11月初就有肇事的情況，取出記憶卡報出險，忘了裝回去。檢方說明，此案就算沒有徐男的行車記錄器影像，透過其他車輛的影像和國道攝影機，判斷他殺的可能性低，因此檢方排除這一論點，今偵結後依過失致死罪將徐男起訴。

新竹地檢署今天早上針對此國道77.7公里事故偵查終結開記者說明會，檢方在今天出示陳梅慧所搭乘車輛的行車記錄器畫面，該車停下來之後，約22秒後就遭到後方車輛撞擊。此外，前方第二台車也有行車記錄器，顯示出車禍的狀況，可以看見後方車輛的速度很快。

徐姓駕駛向警方說明，他是跑機場接送的，依照他的經驗，雖然中線車道和外線車道都塞車，可是內側車道沒有塞車，他為了怕客人趕不上飛機，只要內側可以正常行駛，就會保持正常的速度，當天他就是為了趕時間，運氣不好行經的路段是彎道死角，才會撞上前車。