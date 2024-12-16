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少女吸煙成「喪屍」遭輪流性侵 嫌手機竟存3少女性交片

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導

顏姓男子及陳姓少年將含毒品異丙帕酯電子煙給少女吸食，趁少女昏迷輪流與少女性交，少女驚醒返家後，家人發現異狀報警處理，檢警另查出顏男自拍與其他兩名少女性交影像，士檢偵結依妨害性自主等罪嫌起訴。

起訴指出，顏男分別與16歲Ａ女、17歲Ｂ女及17歲Ｃ女交往，2024年5月9日晚上9時許騎乘機車載送Ａ女到新北市蘆洲區某超商與陳姓少年會合，陳男則駕駛父親汽車赴約，3人見面後前往台北市士林區某河濱公園。

顏男及Ａ女坐進陳男車輛，陳男將含有毒品異丙帕酯成分的電子煙交給顏男，顏男又給Ａ女吸食，Ａ女吸煙後失去意識，顏、陳2人便輪流性侵Ａ女得逞，直到Ａ女驚醒才停手，Ａ女返家後，家人發覺Ａ女神情有異，報警處理，檢警旋即介入調查。

檢警介入後意外發現，除2人性侵Ａ女部分，顏男還在2024年5月1日違反Ａ女意願、用手機自拍與Ａ女性交過程，同年6月16日用手機偷偷自拍與Ｂ女性交過程，同年1月26日也用手機偷偷自拍與Ｃ女性交過程，相關影像皆留存於顏男手機內。

檢方勘查相關筆錄、顏男手機內容等事證，認定顏男涉嫌觸犯2次兒童及少年性剝削防制條例「拍攝少年性影像」罪、1次「違反本人意願拍攝少年性影像」罪、1次刑法「加重強制性交」罪，偵結依法起訴，陳男部分仍由士林地方法院少年法庭審理中。

士林地檢署。記者李隆揆／攝影
士林地檢署。記者李隆揆／攝影

毒品 自拍

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