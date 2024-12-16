陳梅慧國道遭撞亡 竹檢偵查終結：排除故意製造車禍

前四海幫大哥郝廣民、金融犯罪調查師陳梅慧本月四日凌晨先後在國道一號新竹路段發生車禍，郝男重傷骨折、陳女死亡，兩車禍相距800公尺，因死傷者身分特殊，最高檢察署認為車禍可能有隱情，下令新竹地檢署釐清；竹檢今開記者會宣布偵查終結，除分析車禍過程，也曬出事發現場畫面，強調車禍無犯罪陰謀論，並將肇事導致陳梅慧死亡的徐姓男司機依過失致死罪嫌起訴。

檢方分析這起車禍原因及過程，車禍回堵原因主要是因王姓男子於本月四日凌晨2點23分駕駛營業小貨車行經國一76.9公里處，不慎自撞護欄，因車門遭護欄阻擋，未下車放置三角錐示警，導致後方車輛不察，加上當下夜間昏暗視線不佳而撞上，之後引發連環車禍。

王男報警後拖吊車到場停在小貨車前，郝廣民搭乘的車輛在2點27分，往右閃避小貨車後撞上拖吊車，楊姓司機當場死亡，後座的郝廣民與林姓保鑣重傷（王男涉過失致死與過失傷害部分另案偵辦）。

這起事故造成國一車流回堵，陳梅慧與刑事局謝姓男友搭Uber北返，車輛停在國一北上77.7公里內側車道。凌晨3點4分，由徐男駕駛的白色休旅車，因彎道遮擋，不慎撞上陳女座車，車尾整個潰縮，坐後座的陳梅慧被夾在車上，胸部及大腿骨折，腹部出血，車輛也往前推進追撞前方四車，陳女失去生命跡象，送醫不治。

國道警方調查，39歲徐男沒有前科，他當時載乘客郭女、李男，從苗栗上國道前往桃園機場，徐男酒測值為零，驗尿無藥物反應，精神狀態正常。徐肇事後手腕、胸部、腹部也受傷，肝臟也疑似損傷。

檢方指出，徐男涉嫌違反過失致死與過失傷害罪嫌，整起事件屬想像競合犯，建請院方從重以過失致死罪嫌處斷，另外，由於徐向員警自首，也請院方依法審酌是否減刑。

檢方說，專案小組組成後，密集調閱監視畫面，分析當事人通聯、就醫與行車紀錄，並相驗、鑑定、扣押、數位採證與分析證人超過100項偵查作業，清查車輛592輛次，調閱監視器畫面86台。