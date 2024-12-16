融資公司挾詐團、地政士 誆人抵押3億房地產爽抽4500萬

台中市林姓男子素行不良，成立融資公司，與詐騙集團合作，誆騙20多名被害人抵押房地產，抽取6%至15%高額服務費，被害人抵押不動產的金額達3億多元，貸金都被詐團騙走，估計林不法所得達4500萬元，檢警5波行動帶回林男等20人，檢方聲押林等4人獲准、1人因另案發監執行。

刑事局詐欺犯罪防制中心情資研析小組，分析假投資案件，今年4月發現有20多名被害人被假交友、假檢警手法詐騙，已被騙走1億餘元，詐團還會調查被害人名下是否還有房地產，若還有不動產的話，詐團即會轉介給林姓男子經營的「順翊融資公司」貸款，榨乾被害人，林則從中抽取6％至15％手續費。

全案由刑事局中打六隊報請台中地檢署檢察官謝怡如指揮，與台中市第二、第三、第六、太平分局、台北市文山第二分局等單位共組小組偵辦。

今年5月展開搜索行動，先在台中太平、后里等地，查獲陳姓車手等10人，後續在6月至11月間，再執行4波搜索行動，搜索融資公司、地政士事務所及金主代理人，拘提林姓業者（32歲）、蘇姓地政士（47歲）等人，一共帶回涉案20人。

同案查扣涉案人帳戶存款759萬餘元、2筆市價2000萬元房地產、市價388萬元的賓士車GLE 53 AMG、手機、電腦、點鈔機、地政士代辦借貸契約、貸款契約書、地籍謄本、融資公司、地政士事務所電磁紀錄等贓證物。

經查，此案林姓融資公司負責人與詐騙集團分工，由配合的地政士從中協助，明知借款人為詐欺被害人仍配合完成貸款，收取被害人貸款金額高額服務費，自2022年起迄今，被害金額逾3億元，被害人數逾數十人，其中一名被害人抵押房地產，被騙1600萬元，屬於被害人單筆詐騙金額最高。