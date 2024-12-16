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汐止復康巴士連撞路旁2車 駕駛恍惚疑吸喪屍煙彈釀禍

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市1輛復康巴士行經汐止區新台五路時不慎擦撞路旁停放的轎車，警方到場發現駕駛巴士的27歲朱男神情恍惚，立即詢問他是否有吸食毒品，朱男拿出電子煙，初篩為依托咪酯陽性，詢後依毒品罪嫌送辦，是否毒駕將待尿檢結果出爐後另行送辦。

據了解，汐止警方6日上午8時許接獲報案，在汐止區新台五路2段前發生車禍。轄區長安派出所警員獲報到場處理，發現1輛復康巴士擦撞路旁停放的2輛轎車。肇事的27歲復康巴士朱姓駕駛宣稱一時恍神才會釀禍。

但警員發現朱男神情恍惚，立即詢問朱男是否吸食違禁物或毒品，朱男見無法抵賴於是拿出電子煙及煙彈，警方經初篩後發現是依托咪酯陽性(喪屍煙彈)，詢後將他依毒品罪嫌送辦。至於是否涉及毒駕公共危險罪嫌將待尿液檢驗結果出爐後再行送辦。

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朱姓駕駛掏出電子煙，警方初篩後發現為依托咪酯陽性。記者黃子騰／翻攝
朱姓駕駛掏出電子煙，警方初篩後發現為依托咪酯陽性。記者黃子騰／翻攝
朱男駕駛復康巴士，疑恍神連撞路旁停車格2輛轎車。記者黃子騰／翻攝
朱男駕駛復康巴士，疑恍神連撞路旁停車格2輛轎車。記者黃子騰／翻攝
朱男疑似吸食依托咪酯喪屍煙彈。記者黃子騰／翻攝
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巴士 毒品 汐止

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