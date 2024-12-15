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台北復康巴士擦撞汐止路邊2車 警見駕駛疑吸喪屍煙彈送辦
汐止警分局今天表示，一輛載送病患服務的台北復康巴士6日在新北市汐止擦撞2輛路邊停車，警方到場處理竟發現駕駛神情恍惚，經查疑吸食喪屍煙彈上路，當場逮捕送辦。
台北市交通局公共運輸處晚間指出，因為事故發生當下這輛復康巴士沒有載客，沒有導致人員傷亡，未達通報標準，今天透過媒體揭露得知此事後，立即請廠商向警方了解狀況並向公運處說明。
汐止警分局今天以訊息說明，新北市汐止區新台五路2段前，12月6日上午8時許發生復康巴士擦撞路旁2輛汽車的事故，所轄長安派出所員警獲報到場處理，涉嫌肇事的復康巴士朱姓駕駛（28歲）宣稱一時恍神，自撞路邊停車格內的汽車。
員警見朱男神情恍惚，詢問是否有攜帶違禁品，朱男即拿出電子煙，初篩發現含有第二級毒品依托咪酯成分、俗稱喪屍煙彈，當場逮捕朱男。警詢後，依毒品罪嫌將朱男移送士林地檢署偵辦。
這輛涉肇事的復康巴士歸台北市管轄。至於是否會有懲處，台北市公運處表示，待廠商說明並完整釐清細節後，將進一步研擬如何處理，並請廠商加強反毒宣導。
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