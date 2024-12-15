快訊

iPhone也有折疊機了？傳明年蘋果將推更薄iPhone、折疊式機種展開比16 Pro Max大

陸籍妻子遇害、台籍丈夫澳洲失蹤 我外交部回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

台北復康巴士擦撞汐止路邊2車 警見駕駛疑吸喪屍煙彈送辦

中央社／ 新北15日電

汐止警分局今天表示，一輛載送病患服務的台北復康巴士6日在新北市汐止擦撞2輛路邊停車，警方到場處理竟發現駕駛神情恍惚，經查疑吸食喪屍煙彈上路，當場逮捕送辦。警車示意圖。圖／AI生成
汐止警分局今天表示，一輛載送病患服務的台北復康巴士6日在新北市汐止擦撞2輛路邊停車，警方到場處理竟發現駕駛神情恍惚，經查疑吸食喪屍煙彈上路，當場逮捕送辦。警車示意圖。圖／AI生成
汐止警分局今天表示，一輛載送病患服務的台北復康巴士6日在新北市汐止擦撞2輛路邊停車，警方到場處理竟發現駕駛神情恍惚，經查疑吸食喪屍煙彈上路，當場逮捕送辦。

台北市交通局公共運輸處晚間指出，因為事故發生當下這輛復康巴士沒有載客，沒有導致人員傷亡，未達通報標準，今天透過媒體揭露得知此事後，立即請廠商向警方了解狀況並向公運處說明。

汐止警分局今天以訊息說明，新北市汐止區新台五路2段前，12月6日上午8時許發生復康巴士擦撞路旁2輛汽車的事故，所轄長安派出所員警獲報到場處理，涉嫌肇事的復康巴士朱姓駕駛（28歲）宣稱一時恍神，自撞路邊停車格內的汽車。

員警見朱男神情恍惚，詢問是否有攜帶違禁品，朱男即拿出電子煙，初篩發現含有第二級毒品依托咪酯成分、俗稱喪屍煙彈，當場逮捕朱男。警詢後，依毒品罪嫌將朱男移送士林地檢署偵辦。

這輛涉肇事的復康巴士歸台北市管轄。至於是否會有懲處，台北市公運處表示，待廠商說明並完整釐清細節後，將進一步研擬如何處理，並請廠商加強反毒宣導。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

喪屍煙彈 巴士 毒品 汐止 自撞

延伸閱讀

高雄男隱身巷弄經營電子煙店舖 私下摻毒兜售喪屍煙彈

淡水在地企業老董夫婦退休送愛 捐復康巴士圓夢

彰化警查獲詐騙車手吸喪屍煙彈 涉詐欺、毒品案送辦

影／龜山警逮2案在身通緝犯 他自撞安全島掉出喪屍菸彈　

相關新聞

台北復康巴士擦撞汐止路邊2車 警見駕駛疑吸喪屍煙彈送辦

汐止警分局今天表示，一輛載送病患服務的台北復康巴士6日在新北市汐止擦撞2輛路邊停車，警方到場處理竟發現駕駛神情恍惚，經查...

新竹麵條商網路賣毒煙油 標榜可客製化警扮買家逮人

新竹縣34歲劉男在網路公然販售依托咪酯煙油，並標榜「可配合調整強度、口味」。新莊警網巡發現後假扮買家與劉男相約在新竹縣新...

女遊客闖阿里山鐵道遭撞 警偵訊後將她依公共危險罪嫌函送

阿里山林鐵昨天上午發生意外，林鐵小火車從嘉義開往山上時，遇到多名遊客擅自闖入鐵軌，小火車雖鳴笛示警，仍有拍照女旅客遭撞骨...

女團員闖阿里山軌道被火車撞 闖禍旅行社下午道歉了

嘉義阿里山森林鐵路列車昨天發生意外，小火車擦撞闖入鐵軌女子骨折意外，經查是桃園市夢想國際旅行社的團員，該旅行社今天表示，...

阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

14日有民眾違規闖進阿里山鐵道，遭到火車撞擊受傷，除了帶團的「夢想國際旅行社」被踢爆有前科紀錄，已經不是第一次放任旅客進...

譚艾珍被騙後嘆「不配活著」 現轉念驚台灣遭詐金額：動搖國本了

資深女星譚艾珍於今年9月間遭詐騙98萬元，還好在第2次匯款前被南警發現，避免更大的損失。她今天在臉書寫下被騙後的心境，坦...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。