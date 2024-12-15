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新竹麵條商網路賣毒煙油 標榜可客製化警扮買家逮人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新竹縣34歲劉男在網路公然販售依托咪酯煙油，並標榜「可配合調整強度、口味」。新莊警網巡發現後假扮買家與劉男相約在新竹縣新埔鎮交易，見劉男現身將他逮捕，並在劉男身上查扣依托咪酯煙油1罐，詢後依毒品罪送辦，並持續追查毒品來源。

據了解，經營麵條銷售小盤商的34歲劉男，日前在Telegram聊天室公然張貼販賣二級毒品依托咪酯煙油訊息，還強調「可配合調整強度、口味」。新北市新莊分局警方執行網路巡邏時發現，假扮買家與劉男聯繫談妥以2萬1千元價格購買1罐托咪酯煙油，並相約11日晚間9時於新竹縣新埔鎮交易。

新莊警方到場埋伏，見劉男現身交易時當場將他逮捕，並查扣重63.41克的依托咪酯煙油1罐，經檢測呈陽性反應，及作案所用手機2支等相關證物，詢後將劉男依毒品罪嫌移送新竹地檢署偵辦，檢察官訊後交保，警方將持續追查上游毒品來源。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

新莊警至新竹逮捕販售毒煙油的劉男。記者黃子騰／翻攝
新莊警至新竹逮捕販售毒煙油的劉男。記者黃子騰／翻攝
新莊警方查扣依托咪酯煙油1罐。記者黃子騰／翻攝
新莊警方查扣依托咪酯煙油1罐。記者黃子騰／翻攝

新竹 毒品 警察

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