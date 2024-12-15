女遊客闖阿里山鐵道遭撞 警偵訊後將她依公共危險罪嫌函送

阿里山林鐵昨天上午發生意外，林鐵小火車從嘉義開往山上時，遇到多名遊客擅自闖入鐵軌，小火車雖鳴笛示警，仍有拍照女旅客遭撞骨折。林鐵文資處對旅行社、違規遊客重罰究責；警方偵訊後將她依公共危險罪嫌函送偵辦。

昨天有名55歲劉姓婦人在樟腦寮車站旁闖入軌道拍照，遭小火車撞傷，左腳骨折送醫，列車誤點1小時，當時車上有62名乘客，警方將函送鐵道局裁罰1萬至5萬元，這也是林鐵復駛後首件遊客闖入軌道受傷事故。劉婦經由嘉義縣消防局救護車護送至山下嘉義市嘉義基督教醫院治療後已出院。

隨著現場事故畫面曝光，引來民眾對闖軌道遊客撻伐，影片中火車早已鳴笛示警，遊客仍闖入鐵軌拍照，結果受傷遊客沒有獲得網友同情，網一面倒在臉書支持林鐵文資處重懲違規者與旅行社。

林鐵文資處表示，劉婦是參加「夢想國際旅行社」活動，該旅行社先前曾帶團違法行走林鐵軌道，經勸導不聽，已請林業保育署嘉義分屬禁止該旅行社申請進入眠月線必經地阿里山一葉蘭保留區權利1年，並函請觀光署查處行政責任。

竹崎分局警方表示，小火車司機還在山上工作尚未製作筆錄，遊客部分筆錄已完成，劉婦稱說，因從邊坡滑落，致與森鐵第三車廂發生撞擊。將依公共危險罪嫌將劉婦函送嘉義地檢署偵辦。至於涉及違反鐵路法部分，交由主管機關開罰。