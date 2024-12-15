女團員闖阿里山軌道被火車撞 闖禍旅行社下午道歉了

嘉義阿里山森林鐵路列車昨天發生意外，小火車擦撞闖入鐵軌女子骨折意外，經查是桃園市夢想國際旅行社的團員，該旅行社今天表示，因為該團旅客拍照疏失發生小火車碰撞意外，延誤小火車旅客，造成森林鐵路困擾「致上十二萬分歉意」。

阿里山小火車擦撞違規闖入鐵軌拍照女子骨折意外，引進社會關注，位於中壢區的夢想國際旅行社今天周日休假未營業，該旅行社發文致歉、表示，該團領隊出發前都會宣導安全事項，在小火車靠近景觀台時，領隊也有喊聲後退與遠離小火車，因為旅客拍照疏失發生碰撞意外，延誤小火車旅客，造成林鐵困擾致上十二萬分歉意，也感謝小火車旅客、醫護人員及領隊協助處理傷患、感謝林鐵及文資處協助。

夢想國際旅行社表示，針對該旅行社有前科違規情況，該公司會再查證，並會再加強領隊教育訓練及加強旅客安全意識宣導，對於影響社會觀感再次向大眾致歉。