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阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

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阿里山追火車之亂 夢想國際旅行社臉書被灌爆…業者道歉

聯合報／ 記者李宗祐林伯驊唐秀麗／嘉義縣即時報導

14日有民眾違規闖進阿里山鐵道，遭到火車撞擊受傷，除了帶團的「夢想國際旅行社」被踢爆有前科紀錄，已經不是第一次放任旅客進到鐵軌區外，該旅行社官網今天被網友留言灌爆痛罵，質疑「夢想國際旅行社幫您達成被火車撞的夢想」，對此，這家位於桃園的旅行社也出面道歉。

網友到夢想國際旅行社臉書留言罵翻了，「錢都你們賺，請問旅客的安全不用顧？森鐵的秩序跟安全顧慮不用守？」；「這間旅行社真的是做最壞的示範，帶團闖入禁區也不管控，拜託各機關單位重罰，免得意外事故一直反覆上演」；「有沒有跟火車親吻的行程啊？公民道德都還給老師？」。

阿里山林管處14日晚間，在臉書PO文表示調查過後，這家旅行社曾經有團員在工作人員勸導不聽的前科，這次又放任旅客在軌道區域拍照，表達強烈譴責，也會懲處業者。

林鐵文資處副處長周恆凱表示，將協請觀光署通知這家旅行社查處，禁止該旅行社申請進入阿里山一葉蘭保留區權利一年，並將函請交通部觀光署查處，相關行政責任。」相關刑責則由警方偵辦中。

這家旅行社今天周日沒有營業，一名郭先生說：「當下有請勸導團員不要靠近鐵軌，但不論如何，都會再加強領隊教育訓練，後續出團旅客的一個安全上的管制，會再加強注意，還是再次致歉，實在是造成社會觀感的不佳，感到抱歉。」

今天上午阿里山林鐵沒有出現遊客上鐵軌拍照，小火車行駛順暢。記者李宗祐／翻攝
今天上午阿里山林鐵沒有出現遊客上鐵軌拍照，小火車行駛順暢。記者李宗祐／翻攝

此次負責帶團的夢想國際旅行社官網臉書，被網友灌爆罵翻。記者唐秀麗／翻攝
此次負責帶團的夢想國際旅行社官網臉書，被網友灌爆罵翻。記者唐秀麗／翻攝
此次負責帶團的夢想國際旅行社官網臉書，被網友灌爆罵翻。記者唐秀麗／翻攝
此次負責帶團的夢想國際旅行社官網臉書，被網友灌爆罵翻。記者唐秀麗／翻攝

旅行社 森鐵 火車 觀光署 鐵道 阿里山

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