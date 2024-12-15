獨／高雄民眾洗水塔撿到2把槍 原來槍擊殺人犯藏的

高市仁武區一名住戶5日下午洗頂樓水塔，赫見有2把槍報警；警方追查，原來湖內區上月22日發生槍擊案，賴姓男子替友人協調8萬賭債，和林男約至蘇男租處談判起衝突，3人中彈，1人不治；當時翻牆逃的賴男躲在夾藏屋被逮，疑落網前趁隙將槍丟入水塔中。

據了解，住戶在家中洗頂樓水塔時，發現一個黑色垃圾袋，打開一看，內藏2把槍枝，嚇得報警；警方查出應是湖內槍擊案犯嫌丟棄的改造槍械，近日曾借提遭收押賴男等5人詢問，但5人均裝傻，警方將續追槍械是誰藏放及槍械來源。

湖內區上月22日凌晨發生民宅槍擊案，警方調查，46歲的賴姓男子和37歲的林姓男子及41歲綽號「阿榮」的黃姓男子在湖內和台南交界處一帶廝混，3人均曾涉及毒品案，賴男先前和林男互看不順眼，不滿林男曾撂人對他嗆聲，兩人已互生嫌隙。

後賴男得知黃男積欠林男28萬賭債，和另一名男子出面替黃各還10萬元債務後，案發當天凌晨邀約林男至44歲蘇姓男子位於湖內區正義一路的租屋處談判還債之事，林男因朋友32歲周姓男子（32歲）及其34歲的林姓妻子住在附近，約周男夫婦一起赴約。

不料賴男和蒙面同夥下車進屋後，雙方口角，賴涉嫌拿槍柄毆打林，大喊「不想還賭債啦」，隨後開槍擊中林、蘇、周等3男，其中蘇腹部中彈，送醫不治，周男左胸中彈，送醫暫時脫離險境，林的手臂疑遭子彈貫穿。

案發後，警察局長林炎田全程坐鎮指揮，除案發地湖內分局警力外，調集包括刑大、鳳山、仁武及左營等地偵查隊、調帶高手協助偵辦。

警方當天傍晚5時30分許先在鳳山區凱旋路停車場逮獲46歲主嫌賴男的同夥余姓男子（41歲），追查發現賴等人躲藏在40歲郭姓男子在大社區鹽埕巷經營的修車廠。

警方前往修車廠抓人時，剛好賴等人借了郭男的白車出發去找朋友，和警方正面交鋒，員警朝輪胎開24槍射擊，但仍被嫌犯兔脫；後警方在修車廠先逮捕郭男及提供做案BMW車輛的21歲邱姓女子。

警方在離車廠不遠處搜查，查獲嫌犯棄置的白車，並在車中背包起獲一把已拆成零件改造槍械、2把空氣手槍、30餘發子彈及變裝用男性假髮等物。

上月23日清晨5點多，警方掌握賴等人藏身在仁武區永榮三街透天厝，查獲共犯35歲的潘姓男子、28歲的蔡姓男子、35歲的吳姓男子、25歲的陳姓男子及45歲的蔡姓女子。