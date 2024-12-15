泰男為12萬元 攜毒11.7公斤入境遭逮

泰籍男子「普里查」涉與國際毒梟以十三萬泰銖（約台幣十二萬）酬勞，今年10月4日攜帶市價上億元11.7公斤海洛因毒品來台。 示意圖／航空警察局提供

泰籍男子「普里查」為貼補生活費用，涉與國際毒梟談妥以十三萬泰銖（約台幣十二萬）酬勞，攜帶市價上億元的十一點七公斤海洛因毒品來台，販毒集團還要他先支付來台食宿機票費用，等事成再一次給付，沒想才入境就遭海關攔查，桃園地檢署近日依運輸一級毒品罪將他起訴。

起訴指出，普里查（四十七歲）由於經濟狀況不佳，為賺錢貼補家用，四處找尋能在短期獲取高額酬勞的工作。今年九月底，他在泰國與毒販洽談，得知能免費出國旅遊，又能獲得高薪的運毒工作，立刻爽快答應。

對方告知，由普里查協助將海洛因帶往台灣，屆時會有人接應，除來台機票及住宿費用由販毒集團支付，事成後可獲十三萬元泰銖報酬，但機票及食宿費須先由普里查代墊，等運毒任務結束返泰，再將酬勞及機票等費用一起給付。

普里查訂妥今年十月四日的班機來台，當日凌晨三點十五分他先到泰國批發市場某餐廳，收取夾藏海洛因的行李箱，之後搭乘華航班機抵台，在入境時關務署台北關人員察覺有異，要求開箱查驗，當場扣得毛重十一點七公斤海洛因送辦。

依據毒品危害防制條例規定，製造、運輸、販賣一級毒品者，處死刑或無期徒刑。普里查不僅未獲半分酬勞，還自費機票與飯店費用，最後恐背負重刑入獄。