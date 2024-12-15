毒蟲母親抽屜亂放遭誤食 台中2女童頭髮驗出高濃度K毒

台中一位母親在家吸食Ｋ他命，還隨便放在化妝台抽屜，導致二名幼童好奇翻找誤食，二童頭髮被驗出高濃度成分才曝光。 示意圖，與本案無關。圖／報系資料照

台中一名女子不顧四歲、二歲女兒在家，不僅常偷在廁所拉Ｋ，還隨便放在化妝台抽屜，導致二名幼童好奇翻找誤食，二童頭髮被驗出高濃度成分才曝光，並直言看過媽媽「倒白白的東西、拿卡片刮刮刮」。檢方近日依妨害幼童發育罪起訴這名離譜母親，建請法院依兒少法加重其刑。

檢方調查，這名母親二○二二年與當時四歲、二歲的女童同住，卻將Ｋ他命隨便放在孩童可翻找的化妝台抽屜，二名幼童不知情打開食用，各自受有發展遲緩等症狀。

因該家庭是台中市家庭暴力防治中心追蹤對象，社工人員訪查發現孩童異狀，採集毛髮送驗後，驚覺出現Ｋ他命陽性反應。

檢方偵訊時，母親坦承在屋內吸食Ｋ他命，但沒在小孩面前吸，她用毒是直接將粉末吸到鼻子內，事後將毒品放入化妝台抽屜，不知道二個女兒會去翻。

她還說因抽屜內有粉末，小孩翻的時候可能手沾到，自己平常都跟女兒睡，都趁小孩睡著才去廁所吸毒，女兒有時候會衝到廁所找她，所以才會看到。

女子前夫指出，對方曾坦承自己吸毒被警察抓二次，因女兒在校主動跟老師說，媽媽會拿白白的東西，「拿卡片刮刮刮」，他察覺怪異去翻抽屜，竟發現Ｋ他命。

檢方根據醫院報告，二名女童頭髮中都檢驗出高濃度的Ｋ他命，且有發展遲緩症狀，建議應接受早期療育。檢方認為，雖無證據顯示母親餵食女童毒品，但隨意放置造成誤食，已涉妨害幼童發育罪。

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