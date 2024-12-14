獨／台中2女童驗出高濃度K毒 離譜母親偷吸亂放...孩子好奇誤食

台中1名女子不顧4歲、2歲女兒在家，常偷在廁所吸K他命還隨便放在化妝台抽屜，釀2名幼童好奇翻找誤食，2童頭髮被驗出高濃度成分才曝光，女童直言看過媽媽「倒白白的東西、拿卡片刮刮刮。」檢方依妨害幼童發育罪嫌起訴這名離譜媽媽。

檢方查，女子2022年7月和當時4歲、2歲的女童同住太平區，卻將K他命隨便放在孩童可能隨時翻找的化妝台抽屜內，導致2名幼童不知情下打開食用，各自受有早期療育傷害、疑發展遲緩。

因該家庭是台中市家庭暴力防治中心追蹤對象，經社工人員訪查發現孩童異狀，同年10月將採集毛髮送驗後，驚覺都出現K他命陽性反應才曝光。

檢方訊時，女子坦承在屋內吸食K他命，但沒有在小孩面前吸毒，她用毒是直接將粉末吸到鼻子內，並將毒品放在化妝台抽屜內，不知道2個女兒會去翻。

女子還說，因抽屜內有粉末，小孩可能去翻的時候手沾到，自己平常都跟女兒睡，並趁小孩睡著時到廁所吸毒，但女兒有時候會衝到廁所找她，才會看到。

女子的前夫指出，離婚前都是妻子照顧女兒，對方曾坦承自己吸毒被警察抓2次，是因為女兒在學校主動跟老師說，媽媽拿錢倒白白的東西，「拿卡片刮刮刮」，他雖沒看到前妻吸毒，但察覺怪異翻抽屜就發現K他命；2名女童證稱，是在抽屜內發現東西。

檢方根據醫院報告，發現2名女童頭髮中都檢驗出高濃度的K他命，且有發展遲緩症狀並建議應接受早期療育。

檢方認為，雖無證據顯示女子餵食女童毒品，但其隨意放置造成誤食，偵結依妨害幼童發育罪嫌起訴她，並請法院依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑。

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