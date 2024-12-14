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農業科系高材生台中種大麻 成品驚人市價破2850萬

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中顏姓、張姓男子自國立大學農業科系畢業，卻利用專業上網自學種大麻技術、走私種子，半年內不停試驗培育成功，警方循線破獲扣得大麻花成品2.5公斤、大麻葉10公斤，還有大量煙油、毒咖啡包，估計市價達2850萬元，依製造、販賣第二級毒品罪嫌將2人送辦。

台中市刑大說，今年初在太平區查獲許姓男子持有15.36公斤的大麻花，向上追查來源是顏姓、張姓男子（均34歲）所有，2人還是北部某國立大學農業相關科系畢業，彼此為學長、學弟關係。

警方查，顏、張原從事肥料相關買賣，但為牟暴利加上本身具有農業專業，就從外國網站自學種植繼續、走私種子來台，並在台中北區承租1間老公寓當成農場，半年來不停反覆試驗終於種植成功。

警方說，9月破獲時見屋內凌亂散落大量種植器具、各式毒品，還出動鑑識中心到場支援，耗費大半天才完成贓證物清點及扣押。

警方表示，當時在屋內也有不少枯死的大麻，原以為2人種植技術和在校所學還有很大差距，但經清點後發現，一共扣案86棵大麻活株、大麻花成品2.52公斤、乾燥大麻10.433公斤，還有4包毒郵票、18支大麻煙彈、大麻煙油、177包毒品錠劑等，估計市價達2850萬元。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

警方查獲顏男、張男在北區民宅種大麻。圖／警方提供
警方查獲顏男、張男在北區民宅種大麻。圖／警方提供
警方查獲顏男、張男在北區民宅種大麻。圖／警方提供
警方查獲顏男、張男在北區民宅種大麻。圖／警方提供

台中市 大麻 毒品

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