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男呼麻昏睡違停 內湖警赫見4種毒品及320個大麻煙彈

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市內湖警分局西湖派出所員警上周接獲民眾舉報，文湖街一處巷弄內，有車輛違停在綠色標線型人行道上，擔服巡邏勤務員警到場，敲車窗發現駕駛睡著，醒來後語無倫次，進一步盤查，才發現他竟然是使用大麻後，在車內呼呼大睡。

警方指出，31歲吳姓駕駛下午3時許在路邊吸食大麻後，體力不支在車內昏睡，警方多次敲窗呼叫。吳男被叫起，下車後語無倫次、步伐不穩，眼神渙散，顯有異常。

警方在車內及後車廂，查扣數包搖頭丸、一粒眠、愷他命、大麻以及320個大麻煙彈等大量毒品贓證物，警方懷疑吳男是毒販，但他堅持毒品都是自己使用，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

吳姓男子使用大麻後，在車內呼呼大睡，被檢舉違停後，警方在車內查獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
吳姓男子使用大麻後，在車內呼呼大睡，被檢舉違停後，警方在車內查獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
吳姓男子使用大麻後，在車內呼呼大睡，被檢舉違停後，警方在車內查獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝
吳姓男子使用大麻後，在車內呼呼大睡，被檢舉違停後，警方在車內查獲大量毒品。記者廖炳棋/翻攝

大麻 毒品

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