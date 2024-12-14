聽新聞
0:00 / 0:00
男呼麻昏睡違停 內湖警赫見4種毒品及320個大麻煙彈
台北市內湖警分局西湖派出所員警上周接獲民眾舉報，文湖街一處巷弄內，有車輛違停在綠色標線型人行道上，擔服巡邏勤務員警到場，敲車窗發現駕駛睡著，醒來後語無倫次，進一步盤查，才發現他竟然是使用大麻後，在車內呼呼大睡。
警方指出，31歲吳姓駕駛下午3時許在路邊吸食大麻後，體力不支在車內昏睡，警方多次敲窗呼叫。吳男被叫起，下車後語無倫次、步伐不穩，眼神渙散，顯有異常。
警方在車內及後車廂，查扣數包搖頭丸、一粒眠、愷他命、大麻以及320個大麻煙彈等大量毒品贓證物，警方懷疑吳男是毒販，但他堅持毒品都是自己使用，全案依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。
※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言