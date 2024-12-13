台中惡煞撞人二度輾壓肇逃 騎士脊椎重傷、女乘客拋飛骨盆碎裂

台中22歲黃姓男子今凌晨開朋友的1輛白色LEXUS闖紅燈，經南屯區撞上騎機車的22歲劉姓男子及後座15歲徐姓少女，釀劉被捲入車底，黃前輪壓過劉還繼續向前開，後輪二度輾過害劉脊椎重傷、手骨折，徐女拋飛重摔骨盆碎裂，黃肇逃2小時就落網。

台中第四分局今凌晨1點57分獲報，黃男當時駕駛白色LEXUS休旅車經南屯區永春東路、忠勇路，竟闖紅燈，在馬路中間撞上1輛要左轉的機車。

車禍造成劉姓騎士被捲入車底拖行數公尺，黃男明知車禍卻沒有下車查看，僅稍微減速，還不顧前輪已經壓到劉男，又踩油門繼續向前開，導致後輪二度輾過劉，當時白色車身也明顯晃動，黃則加速逃逸離開現場。

劉男因慘遭車輪二度輾壓，脊椎重傷、手腳多處骨折，當時後座的徐姓少女遭撞拋飛，重摔柏油路骨盆也碎裂、全身多處傷勢，2人均住院搶救中，2人家屬也已趕到醫院，對於黃男惡行相當氣憤。

警方調閱監視器很快在凌晨4點多於黃在西屯的租屋處逮到人，黃男辯稱知道自己有撞到異物，但不清楚撞到人，才覺得可以直接離開。

警方對他施以呼氣酒測數值為0，身上也未發現毒品等違禁物，初判闖紅燈肇事後逃逸，後續將依肇事逃逸致人重傷等罪嫌將他移送法辦。