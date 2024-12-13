台中酒駕男釀1死2傷車內藏槍毒 骨折被「抬進」派出所

台中22歲林姓男子昨上午酒駕、無照開車在東區高速飆撞釀1死2傷、波及6車，呼氣酒測值高達每公升0.98毫克，因林釀禍自己右膝骨折開刀今才出院，警方在他車上發現7公克K他命、瓦斯槍，預計今傍晚依酒駕致死罪、毒品等嫌移送。

警方查，林男昨上午在案發地附近的KTV喝酒唱歌，一早10點多才走出大門，不顧渾身酒氣直接開車要回家，時隔約7、8分鐘行經東區自由路三段、進德路口，就飆速失控撞飛騎機車的75歲杜姓老翁，害杜被撞飛、重摔慘死。

林繼續向前波及騎腳踏車的宋姓街友（58歲），把宋撞到顱內出血、腳骨折，目前仍在加護病房搶救中，而遭撞的賓士車黃姓女子（46歲）也身體不適，所幸無生命危險。

林男釀禍後車頭幾乎全毀，撞到一旁民宅才停下，他下車時神智不清、語焉不詳，附近民眾聞到他身上飄異味懷疑毒駕。

因林自己右膝蓋也被撞到開放性骨折、大面積撕裂傷，昨晚送醫刀留院觀察，至今天下午1點多才辦理出院，警方經其同意後檢視車內物品，當場發現1個透明罐內有7公克K他命，還有1把瓦斯槍，初驗無殺傷力。

警方預計今做筆錄後，將依公共危險致死、毒品等罪嫌將他移送台中地檢署偵辦。

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