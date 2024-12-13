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金門前縣長李沃士收賄案定讞啟動防逃 明出席宮廟安座引關注

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導

金門前縣長李沃士因收賄案被判處有期徒刑7年6個月，最高法院於今天駁回上訴，全案定讞。金門地檢署表示，已啟動防逃機制，目前確認李沃士仍在金門地區，並已送達傳票，要求他近期報到服刑。

值得注意的是，李沃士協助籌建的歸宗南天直轄金門玄佑宮，將於明天舉行新道場安座入火大典暨祈安禮斗點燈法會，他是否會現身參與，成為外界關注焦點。

金門地檢署表示，他們在昨日接獲金門高分檢轉知判決定讞訊息後，立即指揮司法警察啟動防逃機制，並於今日送達傳票，由本人簽收，已完成送達程序。地檢署表示，目前掌握李沃士行蹤，確認其仍在金門，後續將依法執行到案程序。對於李是否參與玄佑宮宗教活動，檢方強調，司法執行與宗教活動無關，會嚴格依法律程序處理，確保不受外界因素干擾。

外傳李沃士今天一早有現身水頭碼頭，一度引起相關單位的高度關注，但據悉應是到碼頭接船，迎接明天要來參加玄佑宮安座入火大典的大陸宮廟人員；據了解，目前海巡與移民署也都接獲檢方通知啟動防逃，管制李沃士出境出海。

截至目前，李沃士對判決或宗教活動未有公開回應；記者多次致電李沃士詢問相關安排，但電話無人接聽。

此案定讞，也引起坊間民眾熱議，不少人都說「成也金酒、敗也金酒」，歷任縣長大多因為金酒相關問題惹上官非，真的政治人物要引以為戒。

金門前縣長李沃士因收賄案被判處有期徒刑7年6個月，最高法院於今天駁回上訴，全案定讞。圖為他日前出席玄佑宮記者會。記者蔡家蓁／攝影
金門前縣長李沃士因收賄案被判處有期徒刑7年6個月，最高法院於今天駁回上訴，全案定讞。圖為他日前出席玄佑宮記者會。記者蔡家蓁／攝影

司法 碼頭 金門

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