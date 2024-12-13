沙鹿郵局抓車手還是搶案？ 清水警：防搶演練啦

清水警方上午在沙鹿區中山路郵局執行金融機構防搶演練，現場模擬郵局遭搶，由於演練過程太逼真，民眾路過眼見警員荷槍實彈，竟信以為真，因而在於網路上貼動態文留言「是抓車手，還是搶劫！」清水警分局說，「其實是民眾誤會了，並未真實發生郵局搶案。」

清水分局表示，由於年關將近，警方為維護民眾及金融機構安全，今天上午9時30分，由台中市警察局刑警大隊與清水分局實施防搶演練，由警方獲報後，迅速派遣線上警力共計12人，分持防彈盾牌及槍枝到場展開圍捕演練，由於防搶演練有模有樣，才讓民眾誤以真有搶案或抓車手，警方澄清說，民眾所貼文為分局於重要節日前，維護金融機構及民眾提領款項安全，所實施的例行演練。