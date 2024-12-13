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國中理化老師成「台版絕命毒師」 拒認罪重判7年9月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

梁姓國中理化老師2021年10月間加入麥姓主嫌的製毒集團，傳授製毒工法，在桃園楊梅租屋製毒，檢警去年9月發動搜索，逮捕麥姓、劉姓同夥、拘提梁男，桃園地院審結，依毒品罪將麥、劉2男分別判處5年、3年11月徒刑，梁男拒認罪獲判7年9月，可上訴。

審理時，49歲主嫌麥恩典與46歲劉得生均坦承不諱，自前年10月起，由麥出資，劉承租楊梅區泰圳路房舍成製毒工廠，主要製造毒品喵喵，梁則負責技術指導、教學並取得製造喵喵所需的四級毒品先驅原料及相關設備，劉也負責搬運、組裝設備，並負責製毒工廠水電、安裝定時器等工作。44歲梁大晏則辯稱，他不知麥、劉在製毒，他幫麥2人購入原料均有確認是否合法，也未指導麥男製毒，充其量僅屬幫助犯。

合議庭根據梁男警詢陳述及麥、劉的證詞，對照三方手機對話紀錄，可認梁男的確知道麥在製毒，而他也幫麥遍尋所需原料，並在觀看麥某製毒成果後，還協助麥男解決製造過程中化學反應等問題。

合議庭認為，若不是梁男利用教學身分，為麥取得製造第三級毒品原料及設備工具，麥某根本無能力單獨實施製毒犯行，這也說明梁男於本案中具有不可或缺的地位，因此應被視為共同正犯。

合議庭審酌，被告助長毒品氾濫、危害國民身心健康，影響社會治安，念及麥、劉2人坦承犯行，考慮劉、梁2人皆是應麥某邀請參與製毒，且他們的參與情節較輕，所幸製成的毒品尚未流入社會，綜合考量他們的學歷、經歷和家庭經濟狀況，對他們分別量處主文所示的刑罰。

此案起源於刑事局中打中心2020年7月在北部破獲一粒眠原料「硝西泮」製毒工廠，向上溯源發現理化老師梁大晏涉嫌隱身幕後教導製毒師傅製毒，成立專案小組長期蒐證，釐清麥恩典製毒集團犯罪分工模式，並確認是由梁男協助購買製毒所需化學原料及器具設備，同時技術指導製毒方法。

去年9月19日發動搜索，在楊梅民宅查獲三級毒品「喵喵」成品及半成品200公斤、硝西泮3公斤，以及防毒面具、製毒器具等證物；檢警粗估查扣毒品市值逾億元，若流入市面可供50萬人吸食，麥某等3嫌自落網起羈押迄今。

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原在桃園南區某國中教理化的梁姓男子（中），卻將化工專業傳授毒品製造工法，去年9月落網後與主嫌麥某、同夥劉男羈押迄今，桃園地院審結，依共同製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，將麥、劉2人分別判5年、3年11月徒刑，梁男拒認罪獲判7年9月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
原在桃園南區某國中教理化的梁姓男子（中），卻將化工專業傳授毒品製造工法，去年9月落網後與主嫌麥某、同夥劉男羈押迄今，桃園地院審結，依共同製造第三級毒品而混合二種以上毒品罪，將麥、劉2人分別判5年、3年11月徒刑，梁男拒認罪獲判7年9月，可上訴。記者陳恩惠／翻攝
刑事局中部打擊犯罪中心，2023年9月19日在桃園市楊梅區破獲製毒工廠，逮捕梁姓國中理化老師及麥姓主嫌、劉姓同夥等製毒共犯，起獲三級毒品「喵喵」成品及半成品達200公斤、硝西泮3公斤。記者陳恩惠／翻攝
刑事局中部打擊犯罪中心，2023年9月19日在桃園市楊梅區破獲製毒工廠，逮捕梁姓國中理化老師及麥姓主嫌、劉姓同夥等製毒共犯，起獲三級毒品「喵喵」成品及半成品達200公斤、硝西泮3公斤。記者陳恩惠／翻攝

桃園地院 毒品 水電

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