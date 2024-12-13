台中22歲惡劣男肇逃被逮！闖紅燈撞機車 二度輾壓釀2人重傷

台中市南屯區今凌晨1點多發生嚴重車禍，22歲黃姓男子駕駛1輛朋友的白色LEXUS轎車闖紅燈，當場撞上騎機車的22歲劉姓男子及後座15歲女乘客，但黃撞到人不停車還涉嫌踩油門造成二度輾壓，甚至直接躲回家，警方4點多已逮到人，依肇事逃逸等罪嫌偵辦。

台中第四分局今凌晨1點57分獲報，黃男開車經南屯區永春東路、忠勇路時闖紅燈，當場撞上騎機車雙載的劉男、後座少女，造成2人雙雙捲入車底。黃撞到人卻沒下車查看，甚至還踩油門導致前輪壓過，後輪又繼續輾過去。

劉姓男子被撞到多處骨折、少女也傷勢嚴重，雙雙送醫搶救中，黃男肇事後則直接離開現場，警方調閱監視器很快在凌晨4點多於黃在西屯的租屋處逮到人。