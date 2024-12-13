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藝人譚艾珍遭詐 假檢警騙98萬元

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導

資深藝人譚艾珍遭假檢警詐團騙走九十八萬，第二度在台南要再面交現金時，車手李男被員警發現可疑盤查逮獲，保住一一○萬元。圖／讀者提供
資深藝人譚艾珍遭假檢警詐團騙走九十八萬，第二度在台南要再面交現金時，車手李男被員警發現可疑盤查逮獲，保住一一○萬元。圖／讀者提供
資深藝人譚艾珍日前遭詐團以「假檢警」行騙，在台北面交九十八萬元，隔天回台南要第二次面交一一○萬時，幸員警巡邏查獲取款車手，及時攔阻譚女交款。廿九歲李姓車手當時持偽造的法院公文，涉犯詐欺、偽造文書罪嫌，檢察官聲押獲准。

台南市警四分局副分局長洪百亮說，育平派出所警員孫宜楷今年九月廿六日擔服下午二時至四時超商防制車手提領勤務，在安平區郡平路超商發現廿九歲李姓男子形跡可疑，上前盤查時孫男慌張露餡被查獲；案經附帶搜索，在李身上查獲偽造公文書、三萬多元及工作用手機。

警方檢視偽造公文資料，看到譚艾珍名字，循線聯繫，譚當時已在郵局臨櫃提領現金一一○萬，經警方說明原委，譚女才知道上當；她表示雖成功保住一一○萬元，但前一天第一次遭詐騙，已在台北面交九十八萬元。

警方調查，譚艾珍是接獲傳統「假檢警」詐團電話，謊稱譚女戶政資料被拿去辦遷徙，她直覺反應「沒有呀」，表示懷疑遭盜用，對方順勢佯稱幫她轉接「一六五」反詐騙專線，由其他假檢警稱她身分遭盜用，涉洗錢販毒，金額龐大，台北地院公證執行處查扣其不動產，若要請求暫緩執行凍結令須繳錢。

譚女當晚完成報案程序，對於員警及時阻詐，她及女兒再三致謝，呼籲台南市長黃偉哲嘉獎這些員警。

市長黃偉哲昨表示，感謝譚艾珍及其女兒歐陽靖搬來台南居住，也感謝歐陽靖在社群媒體公開此事；他說譚艾珍女士在長輩群體中相當具有影響力，勇敢公開遭騙過程及手法，可避免更多年長者落入詐騙陷阱。後續希望能夠邀請譚艾珍及歐陽靖擔任台南的「防詐大使」，一起全力打詐。

偽造文書 洗錢 社群媒體 詐騙 販毒 車手 黃偉哲

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