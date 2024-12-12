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開賓士搶郵局縱火滅證 機警老人1動作讓搶匪曝光

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導

南投縣黃姓男子因欠債，駕駛賓士車到鹿谷鄉清水郵局持開山刀搶劫，因劉姓經理反抗並未得手，他逃離引汽油縱火，企圖湮滅監視畫面主機，卻被一群老人錄下逃跑畫面報警被捕。南投地院今天依強盜放火罪判處有期徒刑7年。

判決書指出，黃男曾經營幼稚園，因無法償還貸款，鎖定只有1人值勤的鹿谷鄉清水郵局作案。1月26日上午駕駛賓士車停在清水郵局附近，下車後先將車牌卸下，並戴上安全帽，持著開山刀、裝汽油的寶特瓶進入清水郵局，將汽油潑在櫃臺，對劉姓經理恐嚇:「我只要錢而已」從包裹櫃台之郵遞窗口爬入櫃台內。

他用腳踢劉姓經理，反被拉住腳摔倒，黃男便以開山刀刀背揮砍劉男頭部、肩膀，再壓制被害人，要求說出現金放置地點。劉姓經理趁搶匪不注意，按下警鈴，從側門逃出郵局，大喊「搶劫」。黃男心慌也趕緊逃離，並點燃汽油，毀滅監視器錄影證據。

黃男並依計畫到日月潭參加公司聚餐，企圖掩人耳目。不料，他逃離郵局和開車逃跑過程，都被郵局旁一群老人目擊，並開手機錄下逃亡過程報警，警方依線索趕往日月潭，成功將黃男逮捕。

黃男在法院審理時，辯稱有身心方面疾病，法官安排精神鑑定，認為黃男犯案時並無精神障礙或心智缺陷。他另外主張，曾透過家人聯絡警方要自首，但法官認為警方早已掌握犯案車輛和黃男身分，不符自首條件，依強盜放火罪判處7年徒刑。

鹿谷鄉清水郵局今年1月遭黃男搶劫縱火。圖／讀者提供
鹿谷鄉清水郵局今年1月遭黃男搶劫縱火。圖／讀者提供
黃姓男子強盜清水郵局，逃亡過程卻被老人全程錄影報警，遭警方圍捕被逮。圖／讀者提供
黃姓男子強盜清水郵局，逃亡過程卻被老人全程錄影報警，遭警方圍捕被逮。圖／讀者提供

南投縣 搶劫 郵局

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