開賓士搶郵局縱火滅證 機警老人1動作讓搶匪曝光

南投縣黃姓男子因欠債，駕駛賓士車到鹿谷鄉清水郵局持開山刀搶劫，因劉姓經理反抗並未得手，他逃離引汽油縱火，企圖湮滅監視畫面主機，卻被一群老人錄下逃跑畫面報警被捕。南投地院今天依強盜放火罪判處有期徒刑7年。

判決書指出，黃男曾經營幼稚園，因無法償還貸款，鎖定只有1人值勤的鹿谷鄉清水郵局作案。1月26日上午駕駛賓士車停在清水郵局附近，下車後先將車牌卸下，並戴上安全帽，持著開山刀、裝汽油的寶特瓶進入清水郵局，將汽油潑在櫃臺，對劉姓經理恐嚇:「我只要錢而已」從包裹櫃台之郵遞窗口爬入櫃台內。

他用腳踢劉姓經理，反被拉住腳摔倒，黃男便以開山刀刀背揮砍劉男頭部、肩膀，再壓制被害人，要求說出現金放置地點。劉姓經理趁搶匪不注意，按下警鈴，從側門逃出郵局，大喊「搶劫」。黃男心慌也趕緊逃離，並點燃汽油，毀滅監視器錄影證據。

黃男並依計畫到日月潭參加公司聚餐，企圖掩人耳目。不料，他逃離郵局和開車逃跑過程，都被郵局旁一群老人目擊，並開手機錄下逃亡過程報警，警方依線索趕往日月潭，成功將黃男逮捕。