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對抗李文章霸凌？台中警務正今告局長誹謗、行政救濟討公道
前媒體人徐培菁成九州博弈案的被告，徐的妹婿是在台中市警局任職的警官曾建富，上月初曾從五分局偵查隊長被調離非主管內勤職務，擔任訓練科警務正，徐昨天出庭時，替曾叫屈，指稱曾遭市警局長李文章霸凌，曾今天也認為李文章在議會備詢時的回答，涉嫌妨害名譽，今已委由律師提出告訴。
台中市警局長李文章今被媒體問到，徐培菁在昨天出庭時，指稱警務正曾建富的調職是遭到職場霸凌一事，李文章回應，曾被被調職原因主要是違反警察人員與特定對象接觸交往、接受傳訊沒有報告等2件違紀事項被調職，未來如何懲處正由警察局調查中，絕沒有霸凌情事。
曾建富今看到市警局長李文章的回應後，已委由律師提出告訴；曾表示，局長所謂的「特定對象」交往，若是他的大姨子徐培菁，「親戚無從選擇」，且徐在何公司任職，也沒有向他報告的必要，以此作為調職理由不合理，若另有其他特殊對象，也請市警局長說明清楚。
曾建富也說，另外，九州案在調查期間，他是證人身分，相關報告紀律，已由警政署調查完畢，刑大大隊長、第五警分局長都能證明，符合相關報告紀律的規定。
曾建富說，針對不當的調度，衍生職場霸凌的相關爭議，已在5日向市警局、公務人員保訓會提出行政救濟的申訴，希望能爭取應有的權益。
前媒體人徐培菁涉九州博弈案，徐昨天出庭時的筆記曝光，也當庭指控，在台中市警局工作的妹婿曾建富受到波及降職三等，公職生涯被長官李文章以她捲九州博弈集團案遭霸凌。
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