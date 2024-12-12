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苗縣南庄暗夜槍響 2原住民無照持槍打獵挨罰

中央社／ 苗栗縣12日電

苗栗縣南庄鄉有民眾深夜聽聞槍聲大作而報警，警方查獲2名原住民持自製獵槍打獵，因獵槍未經申請，當場依法查扣並報請縣府裁處新台幣2000元以上、2萬元以下罰鍰。

苗栗縣警察局頭份分局今天表示，南庄分駐出所副所長邱宏仁、警員謝裕琮於10日晚間10時20分許據報前往南庄鄉苗21線12.5K（公里）處巡查，當場查獲許姓（22歲）、江姓（19歲）男子各持1把長槍並攜帶近百發自製彈頭。

警方指出，許、江2人為設籍新竹縣泰雅族原住民，夜間騎機車至苗栗縣南庄鄉山區打獵，因槍聲大作，附近居民擔心危及經過用路人安危而報警。

員警初步調查，許、江2人所持長槍均為自製獵槍，但均未依法向警察機關申請執照，當場依法查扣，並報請縣府裁罰。

頭份警分局長林育旺指出，原住民持有獵槍應依規定申請許可並注意用槍安全，未依規定申請而持有或使用，將依槍砲彈藥刀械管制條例第20條規定，處新台幣2000元以上、2萬元以下罰鍰。

南庄 原住民 苗栗縣

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