影／把玩槍枝畫面曝！移民署女科員一時興起...向北市警借槍

移民署台北市專勤隊周姓女科員，上月底趁北市保大員警處理失聯移工等待期間，跟員警借PPQ手槍查看，事件遭人爆料，痛斥不遵守槍枝使用安全。移民署指出，經調查確有此事，但已卸下彈匣且槍口向下，無瞄準同仁，事後追究在場人員、督導幹部責任；保大回應，將對借槍員警記申誡一支。

移民署稍早公開駐地監視器畫面，只見台北市專勤隊2名分隊長及周姓女科員等3人，在值班台旁角落向保大員警借拿手槍。

根據畫面可見，4人聚在一起討論如何操作，1名分隊長還疑似熱心指導周姓科員如何拿槍，最後歸還給保大員警，整個過程約一分鐘。

移民署說，事發當下，北市專勤隊長已予同仁嚴厲斥責與告誡，因已違反勤務紀律，後續將追究行政違失及幹部督導不周責任，並加強教育訓練。

北市保大回應，本案是第二中隊黃姓警員移送越南籍失聯移工至專勤隊時，在專勤隊辦公室遇專勤隊人員詢問能否借看所配PPQ-M2警槍，黃員因認為是友軍單位，且現場無其他閒雜人等，故將身上配槍借予該專勤隊人員觀看後即取回，未發生事故；事後將對黃員記申誡一支。