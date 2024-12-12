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影／把玩槍枝畫面曝！移民署女科員一時興起...向北市警借槍
移民署台北市專勤隊周姓女科員，上月底趁北市保大員警處理失聯移工等待期間，跟員警借PPQ手槍查看，事件遭人爆料，痛斥不遵守槍枝使用安全。移民署指出，經調查確有此事，但已卸下彈匣且槍口向下，無瞄準同仁，事後追究在場人員、督導幹部責任；保大回應，將對借槍員警記申誡一支。
移民署稍早公開駐地監視器畫面，只見台北市專勤隊2名分隊長及周姓女科員等3人，在值班台旁角落向保大員警借拿手槍。
根據畫面可見，4人聚在一起討論如何操作，1名分隊長還疑似熱心指導周姓科員如何拿槍，最後歸還給保大員警，整個過程約一分鐘。
移民署說，事發當下，北市專勤隊長已予同仁嚴厲斥責與告誡，因已違反勤務紀律，後續將追究行政違失及幹部督導不周責任，並加強教育訓練。
北市保大回應，本案是第二中隊黃姓警員移送越南籍失聯移工至專勤隊時，在專勤隊辦公室遇專勤隊人員詢問能否借看所配PPQ-M2警槍，黃員因認為是友軍單位，且現場無其他閒雜人等，故將身上配槍借予該專勤隊人員觀看後即取回，未發生事故；事後將對黃員記申誡一支。
據了解，當時黃姓員警正在等待移民署專勤隊人員接收他查獲的越南籍失聯移工，正巧專勤隊周姓科員等3人經過，一時興起，才詢問是否可以借拿手槍查看；而黃姓員警也很「阿莎力」，卸下彈匣確認安全無虞，就近在身旁交付。
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