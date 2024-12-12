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台中職訓局有男學員亮刀？警曝「情緒不穩強制就醫」

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市職訓局一名年約20多歲的男學員昨天在上課時亮刀，今天又因有情緒激動行為，警方獲報到場後，將男子強制就醫，據查，男子精神不穩，有就醫紀錄，因連續有亮刀、激動的言行，因此被警方送醫，避免衍生後續意外。

第六警分局在今天接獲台中職訓局報案，指稱有一名受訓學員疑似情緒失控，恐有傷人之虞。員警獲報後立即派遣警力前往查處，由於該名男學員屢勸不聽，警方依法制止後通知救護人員將其送醫。

經查，該名男學員是到職訓局參加職業課程訓練的學生，過去有精神不穩就醫的紀錄，曾與學員有摩擦，昨天曾在課堂上亮刀，使在場其他師生心生畏懼，但仍屢勸不聽，今天又因情緒躁動的言行，被警方強制送醫。

第六警分局長陳松寅說，警方對破壞社會治安，以及造成他人生命身體安全等行為一律依法處理，呼籲民眾應理性面對，控制自己情緒，勿讓自己因一時失控而造成不可彌補的傷害。

台中市職訓局一名男學員疑精神不穩，昨天在課堂上亮刀。圖／摘自社會事新聞影音
台中市職訓局一名男學員疑精神不穩，昨天在課堂上亮刀。圖／摘自社會事新聞影音

失控 情緒

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