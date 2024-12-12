與鄰居爭吵竟持開山刀砍人 遭附近民眾壓制報警
屏東市昨日下午5時，發生男子持開山刀砍傷鄰居事件。43歲的許姓男子與57歲陳姓男子為鄰居，兩人因細故爭吵，許男竟持開山刀朝陳男砍去，造成陳男頭部及四肢砍傷，一旁民眾見狀連忙將其壓制在地並報警，警方到場後將其逮捕，訊後移送法辦。
屏東警分局歸來派出所昨日下午5時許接獲報案，稱屏東市仁前巷路段有人持刀滋事，員警趕到現場時，犯嫌已被附近民眾壓制在地，立即上前將其制伏逮捕，並查扣行兇刀械。
受傷的陳男身中6、7刀，左手及頭部有多處刀傷，所幸意識清醒，無生命危險，送往屏東醫院救治；行凶的許男頭部也有外傷，意識清醒，送往屏東基督教醫院。全案訊後，警方依刑法殺人未遂罪將許嫌移送屏東地檢署偵辦。
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