科員涉借警槍把玩 移民署：彈匣已卸將懲處究責

媒體報導，移民署台北市專勤隊某女科員借警槍把玩，還將槍口對著值班台執勤人員試瞄。移民署今天表示，經查槍枝已先卸下彈匣且無瞄準情形，將追究行政違失及幹部督導之責。

媒體報導，移民署台北市專勤隊某女科員於11月間在辦公室內與台北市保安警察大隊員警交接失聯移工時，竟向員警借90手槍把玩，多次將槍口對準值班台執勤人員試瞄，在場2名主管見狀也未制止。

對此，移民署北區事務大隊今天透過新聞稿指出，當天北市專勤隊分隊長及成員確實有向警方借拿手槍，後經會同警方共同查證影像確認，槍枝已先卸下彈匣且持槍的槍口向下，絕無瞄準其他人員的情形。

北區事務大隊表示，專勤隊隊長在事發當天已嚴厲斥責與告誡當事人，因相關人員行為已違反勤務紀律，將追究行政違失及幹部督導不周責任。

至於後續處理，北區事務大隊指出，此案對北市警方造成困擾深感抱歉，執勤紀律與用槍安全是勤務單位命脈，將記取教訓，強化員工安全槍械使用觀念，並持續精進常年訓練，以確保勤務安全。