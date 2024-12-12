一滴血追出製毒、詐欺、暴力集團 刑事局瓦解桃園黑幫

今年1月，桃園市32歲李姓男子墜樓身亡，檢警相驗，發現死者黃姓友人並未第一時間報案，反而收拾死者身上及墜樓地點物品；檢警採集死者血液，發現死者體內毒品反應已達致死程度，追查後才發現墜樓處是天道盟正義會據點，正義會販售僵屍煙油、彩虹菸等毒品，吸收青少年加入幫派，刑事局介入調查，4、5月間搜索逮人，近期檢方起訴主嫌正義會平鎮分會羅姓分會長等11人。

警方指出，李姓男子墜樓後未留下遺書，檢警發現死者友人沒有立即報警，反而進入墜樓屋內收拾物品，檢察官起疑，相驗死者血液後，後發現死者體內有毒品反應，已達致死量，檢警搜索黃姓男子住處，查知黃男涉嫌販賣彩虹菸給桃園地區未成年人，李男則疑似試毒過量；檢方認有追查必要，指揮刑事警察局偵查第四大隊擴大偵辦。

警方說，黃姓男子是正義會平鎮分會36歲羅姓分會長手下，警方調查，平鎮分會在桃園火車站周遭，吸收青少年加入幫派，從事毒品、詐欺、暴力討債工作，另設立毒品彩虹菸、僵屍煙油工廠，藏身鐵皮屋工廠、住宅內，旗下成員從事製毒、販毒，彩虹菸以每包2500元販售，以一條龍式產銷管道，毒害桃園地區青少年。

警方還發現案外案，幫派中王姓犯嫌等人，疑與胡姓、吳姓男子有債務糾紛，因此指示胡、吳兩人從事詐欺集團面交車手工作，去年11月至12月間，在台北市信義區詐騙被害人得手100萬元；胡、吳想退出車手工作，王嫌不滿，在桃園拘禁、毆打兩人，並逼簽各30萬元本票，要求胡、吳等兩人付款，過程中在市區駕車追逐、衝撞、砸車，直到吳父報警後，兩人才獲釋。

警方今年4月、5月間，持搜索票、拘票，拘捕羅姓主嫌等11人，查扣有幫派圖示的打火機、鎮暴槍、棍棒、毒品彩虹菸、電子菸製毒工具、成品、半成品原料、電子磅秤、分裝袋等，詢後將羅嫌等人依組織、恐嚇取財、妨害自由、毒品、詐欺等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

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