菲移民局逮5名外籍通緝犯 包括1名台灣人

菲律賓移民局宣布最近逮捕5名外籍可疑犯罪分子，包括1名涉嫌詐欺及洗錢的台灣人。他們都將被遣返母國，接受法律制裁。

菲律賓移民局今天發布新聞稿稱，「逃犯追捕小組」幹員於12月8日，在大馬尼拉地區的巴賽市（Pasay），逮捕32歲葉姓台灣人。

葉男據信為洗錢集團首腦，涉嫌詐欺、洗錢等罪行。他去年6月潛逃至泰國，被台中地檢署通緝。刑事警察局獲悉他轉逃至菲律賓，於是向菲方提供情資，成功逮捕歸案。

在過去1週的時間裡，菲律賓移民局還在不同城市逮捕了1名美國人、1名中國人以及2名韓國人，他們分別涉及勒索、稅務詐欺及綁架等罪行，在各自的母國被通緝。

這5名外籍可疑犯罪分子現被關押在移民局拘留所，等候完成驅逐程序。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）表示，這些外籍可疑犯罪分子為「不受歡迎外僑」，驅逐出境後將被列入黑名單，終生不得入境菲律賓。

維亞杜強調，菲律賓不是犯罪分子的避風港，移民局將繼續嚴厲追捕外籍犯罪分子，以維護公共安全。

另菲律賓移民局兩週前在巴賽市逮捕2名台灣人，他們據信是竹聯幫成員，因詐欺案件在台遭到通緝。