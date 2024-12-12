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卸彈匣也沒用…北市警借配槍給移民署女科員「握握看」 下場慘了

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

警政署配發德製Walther PPQ M2手槍。記者翁至成／翻攝
警政署配發德製Walther PPQ M2手槍。記者翁至成／翻攝

移民署北市專勤隊遭爆料，一名女科員上月底與北市保大員警處理失聯移工，在等待期間竟跟黃員借手槍查看，過程中把槍口朝向值班台同仁，現場無人制止。移民署澄清，稱調閱駐地監視器畫面，已卸下彈匣且槍口向下，絕無瞄準同仁，事後已追究女科員責任；保大則回應，將對當事員警記申誡一支。

媒體爆料，台北市專勤隊一名周姓女科員11月21日下午，在交接保大員警查獲的失聯移工，趁等待期間跟保大員警借身上配槍查看，拿到手槍後，竟違背槍枝紀律，多次把槍指向值班台執勤同仁，在場的兩名分隊長見狀也未制止；事後專勤隊長獲悉，也僅口頭警告。

移民署指出，有關周姓女科員在辦公室借槍枝並瞄準同仁一事，當日台北市專勤隊分隊長及同仁確實有向警方借拿手槍，惟經會同警方共同查證影像確認，槍枝已先卸下彈匣且持槍槍口向下，絕無瞄準同仁情事。

移民署說，事發當下北市專勤隊長已予同仁嚴厲斥責與告誡，因已違反勤務紀律，後續將追究行政違失及幹部督導不周責任，並加強教育訓練。

移民署表示，對台北市警方造成困擾深感抱歉，執勤紀律與用槍安全是勤務單位命脈，將記取教訓，強化同仁安全槍械使用觀念。

北市保大回應，本案是第二中隊黃姓警員移送越南籍失聯移工至專勤隊時，在專勤隊辦公室遇專勤隊人員詢問能否借看所配PPQ-M2警槍，黃員因認為是友軍單位，且現場無其他閒雜人等，故將身上配槍借予該專勤隊人員觀看後即取回，未發生其他事故；事後將對黃員記申誡一支。

據了解，黃姓員警是98年基特班，在北市保大服務逾6年，個性善良老實，績效優異，受調查後供稱是無心之過；而周姓科員借手槍查看全程約一分鐘，供稱現行專勤隊是配90手槍，借手槍是想了解新配槍PPQ的手感。

北市 移工 移民署

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