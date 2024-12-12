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獨／新北警察局長遭批帶7人「包圍」議員 她開記者會爆霸凌案：深感恫嚇

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獨／新北警察局長遭批帶人包圍議員 她開記者會爆霸凌案「深感恫嚇」

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導

今天上午新北市議員劉美芳開記者會爆料新北警局3名警察遭訓練科前科長蕭惠珠霸凌，昨下午1點55分發出採訪通知，不料劉美芳下午4時許在議會與副市長討論事件時，警察局長廖訓誠竟帶領7人至議會，劉美芳說自己感到被包圍、壓迫甚至深感恫嚇。廖訓誠則表示，當時是希望與議員當面說明，並無任何不當之意。

劉美芳指出，昨日下午服務處同仁在LINE群組發出採訪通知後，警察局派人多次到服務處關心，自己跟服務處主任的手機也不斷收到相關府會人員致電。

她說，昨下午4點許到議會與副市長會談，警察局長廖訓誠跟其他同仁硬生生在旁邊等了10多分鐘，直到與副市長交談完，便馬上包圍上去，因為感到壓迫甚至深感恫嚇，自己馬上往後退，請他們不要一群人跟上。

劉美芳強調，警察局得知今日有這場記者會後，便透過各種管道給予人情壓力，希望不要召開記者會，想必連局長廖訓誠都有相當壓力，更何況是在職中的員警，所以被霸凌者最後選擇不出席，只能用錄音方式來表達。

劉美芳議員重申，儘管相關人分頭給予壓力，但站在民意代表的立場，還是有責任讓基層的聲音被聽到，只希望還給受害者一份公道。 另針對3員警指控遭蕭惠珠霸凌，新北市警局稍早發布反駁聲明，則深表遺憾。

對此警察局長廖訓誠表示，當時由於人事及督察單位了解劉美芳在議會，自己本人也剛好在議會，因此並非帶人包圍，只是希望與劉美芳說明霸凌事件已經經過調查，並無任何施壓及不當意圖。

劉美芳（右一）馬上往後退，與局長廖訓誠（右二）單獨談話，並請其他人不要一群人跟上。記者李定宇／翻攝
劉美芳（右一）馬上往後退，與局長廖訓誠（右二）單獨談話，並請其他人不要一群人跟上。記者李定宇／翻攝
劉美芳下午4時許在議會與副市長討論事件時，警察局長廖訓誠竟帶領7人至議會，劉美芳說自己感到壓迫甚至深感恫嚇。記者李定宇／翻攝
劉美芳下午4時許在議會與副市長討論事件時，警察局長廖訓誠竟帶領7人至議會，劉美芳說自己感到壓迫甚至深感恫嚇。記者李定宇／翻攝

警察 霸凌

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