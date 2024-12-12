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雲林大鬍子竊賊「變臉」作案 忘了自己體型特殊仍被抓
雲林縣虎尾鎮建國眷村最近陸續完成修復開放並有商家進駐，不料才開放不久，即傳竊案，一個月被破門而入2次，虎尾分局循線追查，逮捕為逃避警方查緝而「變臉」的38歲黃嫌，依連續竊盜罪移送法辦。
上月21日，虎尾建國眷村一家新開的偶戲文創商店遭闖空門，撬開店家門鎖偷走逾5000元，受害店家將監視器畫面發文網路提醒其他店家，想不到黃男食髓知味，本月7日凌晨二度光顧，因店家早有防範，竊賊未搜得財物悻然離去。
但業者對小偷不斷侵擾，十分氣憤，再次發文「警告」，店家還發現，竊嫌第一次行竊臉上留有落腮鬍，很好辨認，他可能從網路看到自己已曝光，所以第二次行竊時，即刮掉滿臉的鬍子，但業者從身材依舊看出是同一人犯案。
虎尾警分局接獲報案進行蒐證，針對犯嫌壯碩的體型特徵追查。偵查隊長郭建宏表示，因黃嫌居無定所不易查緝，前天深夜終在斗六逮捕黃嫌、查扣作案工具，所竊5000多元已花光，偵訊後移送法辦，因有再犯之虞建請羈押。
辦案人員指黃嫌以為把滿臉鬍子刮掉就可安心犯案，最終還是難逃法網。眷村業者也欣喜安嫌落網，否則不知有多少店家再受害。
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